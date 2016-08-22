به گزارش خبرنگار مهر، کامران کریمی ظهر دوشنبه در گردهمایی فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج، ائمه جمعه و جماعات و فعالان فرهنگی که به مناسبت روز جهانی مسجد در سپاه ناحیه نهاوند برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالان فرهنگی و جلوداران جبهه جنگ نرم، گفت: خوشبختانه تعامل ائمه جمعه و جماعات و هیئت‌امنای مساجد در انجام اقدامات فرهنگی با پایگاه‌های مقاومت شهرستان نهاوند مطلوب است.

وی با اشاره به نقش مساجد و اهمیت حضور مسلمانان در مساجد گفت: مساجد در صدر اسلام محل بسیار مناسب و استراتژیکی برای انجام اقدامات و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، مصالحه میان طوایف و غیره بوده است.

وی افزود: مساجد در زمان ما نیز در دوران دفاع مقدس نقش کلیدی در ساماندهی جنگ داشتند و در این مکان ها نیروهایی که در خطوط مقدم به جنگ با دشمن می‌پرداختند ازلحاظ معنوی و بصیرتی آماده حضور در جبهه‌های حق علیه باطل می‌شدند.

کامران کریمی با اشاره به اینکه امروز نیز مساجد باید نقش محوری در هدایت و بصیرت افزایی جوانان و شناخت دشمن و تهاجم فرهنگی داشته باشند، گفت: دشمنان ایران اسلامی امروز به این نتیجه رسیده‌اند که مقابله با ایران اسلامی در جبهه جنگ سخت و دشوار است.

وی با اشاره به تعابیر و بیان واژگان ناتوی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و شبیخون فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری طی سالیان اخیر، عنوان کرد: اینکه مقام معظم رهبری به‌عنوان دیدبان اصلی و تیزبین نظام مقدس جمهوری اسلامی در اکثر دیدارهای خود به این مسئله اشاره دارند باید به‌منزله زنگ خطری برای تمامی مسئولین و فعالان فرهنگی کشور باشد.

کریمی گفت: عمده‌ترین و همچنین محوری‌ترین برنامه بسیج و پایگاه‌های مقاومت با سه هدف ورود جوانان به مساجد، ارتقاء سطح بینش و آگاهی و همچنین بصیرت افزایی و کادر سازی برای انقلاب، اجرای حلقه‌های شجره طیبه صالحین است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اعلام اینکه تعامل ائمه جمعه و جماعات و متولیان مساجد در اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب است، گفت: امیدواریم در سایه این تعامل‌ در آینده شاهد کاهش معضلات اجتماعی و حضور پر شورتر جوانان در مساجد باشیم.