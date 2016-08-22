به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی شهدای استان با اشاره به اینکه تا قبل از برگزاری اجلاسیه هفت یادواره سازمانها برگزار می شود، افزود: اعم این یادواره مربوط به سازمانها و نهادهای نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، ارتش، راه و شهرسازی، هلال احمر ، صنع و معدن و مخابرات هستند.

وی اظهار داشت: برای جمع آوری آثار شهداء در ادارات روسای آنها موظف به انجام این کار شدند.

مسئول کمیته جمع آوری و یادواره های کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه استان ما ۱۸۸۰ شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده است، اظهار داشت: این شهداء در ۵۲۸ گلزار شهید شهری و روستایی دفن شده اند.

مهدی بیان داشت: از این ۵۲۸ گلزار شهری و روستایی تاکنون ۱۴۰ مورد آن بهسازی شده است.

وی با بیان اینکه برای فاز دوم گلزار شهدای مرکز استان ۵ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است، ادامه داد: در سال جاری تنها یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.