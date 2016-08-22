به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور فعالان صنعت ارتباطات، چهارم تا هفتم مهرماه ۹۵ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، برپا می شود.

ثبت نام برای حضور متقاضیان داخلی مشارکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام ۲۰۱۶) از ۲۵ مردادماه آغاز شده است و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید برای جانمایی تا این تاریخ اقدام کنند.

سالن‌های ۶، ۷، ۹-۸، ۱۱-۱۰، ۱۳-۱۲، ۱۴، ۲۷ و سری ۲۵ جهت نمایشگاه ایران تله کام ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده‌ است.

هفدمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی، با هدف نمایش آخرین دستاوردهای مخابراتی ایران و جهان برگزار خواهد شد.