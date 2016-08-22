به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای اشراق در ادامه فعالیت های مذهبی و قرآنی و در راستای جشنواره تابستانی ویژه برنامه دوشنبه های قرآنی را برگزار می کند.

این برنامه با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای الگو برداری نسل جوان از خادمان قرآنی وگامی در جهت گسترش سبک زندگی قرآنی و گسترش فضایل اخلاقی در دوشنبه های هر هفته بین نماز مغرب و عشا در مساجد منتخب منطقه ۴ برگزار می شود.

گفتنی است این برنامه به برگزاری کرسی های تلاوت قرآن کریم با حضور اساتید و قاریان بین المللی اختصاص دارد.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه معنوی می توانند به نشانی فلکه دوم تهرانپارس، خیابان حجربن عدی، مسجد شهید بهشتی مراجعه کنند.