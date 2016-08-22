کارگر بجنوردی گرفتار زیر آوار نجات یافت

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تماس مردمی ساعت ۱۳ و ۳ دقیقه ظهر امروز دوشنبه با سازمان آتش‌نشانی بجنورد پیرامون ریزش دیوار ساختمانی در خیابان افق این شهر، افزود: یک کارگر ساختمان در زیر این آوار گرفتار شده بود.

وی افزود: با اعزام سه اکیپ از نیروهای عملیاتی به محل حادثه، عملیات نجات کارگر انجام شد و فرد مذکور نجات یافت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد در خاتمه تصریح کرد: این کارگر ۵۵ ساله از محل پا دچار شکستگی شد که سریعاً توسط اورژانس به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد.