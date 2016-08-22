منصوریان موفق خواهد شد/ دنبال سرمربی جدید نباشیم

سیاوش اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کسانی که می‌گویند استقلال در لیگ موفق نخواهد شد، گفت: باید خیلی از فوتبال به دور باشیم و هیچ شناختی از این ورزش نداشته باشیم که بخواهیم عملکرد یک مربی را با ۴ بازی بسنجیم و بگوییم که منصوریان در استقلال در ادامه لیگ موفق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: بارها این اتفاق برای سرمربی‌های خیلی از تیم‌ها به وجود آمده که در هفته‌های اول نتایج خوبی کسب نکردند، اما رفته رفته تیم به شرایط ایده‌آل رسیده و توانسته یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.

مهاجم پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: آبی‌پوشان در ابتدای فصل تغییر و تحولات زیادی داشتند و نفرات زیادی از این تیم جدا شده و بازیکنان جدید جایگزین شده‌اند و همین مسئله باعث شده تا قدری برای هماهنگی آنها زمان زیادی صرف شود، ولی مطمئنم در پایان این تعطیلی هواداران فوتبال خصوصا علاقه‌مندان به استقلال شاهد یک تیم پرقدرت و هماهنگ خواهند بود.

اکبرپور در خصوص فشارهایی که این روزها به منصوریان وارد می‌شود، گفت: متاسفانه عده‌ای هنوز لیگ شروع نشده مرتب از منصوریان انتقاد کرده و اعتقاد دارند که او نمی‌تواند در استقلال موفق باشد و به دنبال جانشین برای او می‌گردند.

وی تاکید کرد: مگر می‌شود با چهار بازی به دنبال جانشین برای سرمربی بود و این نشان می‌دهد که این دوستان از فوتبال حرفه‌ای هیچ چیز نمی‌دانند و فکر می‌کنند که اگر یک تیمی چهار هفته نتیجه نگرفت، باید سرمربی آن را عوض کرد.

مهاجم پیشین استقلال در ادامه تصریح کرد: باید آرامش را برای منصوریان فراهم کرد تا او بتواند کار سختی را که در پیش رو دارد، با تمرکز و فکری آسوده به جلو پیش ببرد.

وی در خصوص عدم نتیجه‌گیری استقلال در چهار هفته اول لیگ گفت: نمی‌توانیم از عملکرد ضعیف استقلال در چهار هفته اول لیگ بی‌تفاوت بگذریم، ولی باید بپذیریم که وجود بازیکنان تازه وارد و عدم هماهنگی کامل آنها باعث این نتیجه‌گیری شده است. پس باید به سرمربی فرصت داد تا بتواند مشکلات تیمش را برطرف و تیمی پرقدرت را روانه لیگ کند.

اکبرپور در خصوص تعطیلی لیگ به خاطر اردوی تیم ملی نیز گفت: به اعتقاد من برای اکثر تیم‌ها این تعطیلی بسیار مفید واقع شده و آنها می‌توانند نقاط ضعف خود را برطرف کرده، اما اگر این تعطیلات تا پایان لیگ مرتب ادامه داشته باشد می‌تواند ضررهای زیادی به تیم‌های مدعی قهرمانی بزند.

اکبرپور در خصوص اردو و آمادگی کامل ملی‌پوشان برای دیدارهای پیش رو گفت: من هم مثل هر ایرانی دوست دارم تیم ملی کشورم به موفقیت دست پیدا کند که امیدوارم کی‌روش با نفراتی که دعوت کرده بتواند حریفانش را شکست داده و صعودی دوباره به جام جهانی داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم امسال شاهد یک لیگ جذاب و قوی‌تری نسبت به سال گذشته باشیم و بازی‌های پرگلی را شاهد باشیم زیرا موفقیت لیگ یعنی موفقیت تیم ملی.