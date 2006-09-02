حمايت از فعاليتهاي ديني از اولويتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در قم، دكتر محمد حسين ايماني معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز شنبه 11 شهريور ماه طي سخناني در مجتمع امام خميني قم در افتتاحيه جشنواره طليعه ظهور با اشاره به اهميت كار براي معرفي امام زمان(عج) در مقطع كنوني جهاني تصريح كرد: در خصوص امام عصر(عج) همه ما وظيفه اساسي داريم و به هيچ وجه هم نبايد فعاليت‌هايمان را در اين‌باره به چارچوب‌هاي ايران محدود كنيم، چرا كه امروزه مردم جهان و به خصوص مستضعفين دنيا نياز به اين معارف دارند و نياز خود را هم اعلام مي‌كنند.

وي همچنين گفت: امروزه غربي‌ها بشدت عليه مهدويت و اسلام كار مي‌كنند و ما بايد بدانيم كه به جز ايران اسلامي هيچ كشور ديگري توان و انگيزه فعاليت براي مهدويت و امام زمان(عج) را ندارد و همين مسئله وظيفه ما را سنگين ‌تر مي‌ كند.

معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مهم و تأثيرگذار توصيف كردن زبان هنر در جامعه امروز گفت: بايد از ظرفيت هاي هنري كشور در مؤلفه‌هاي مختلف و ب ويژه در برنامه ‌هاي ديني و مذهبي استفاده لازم را ببريم.

وي همچنين با بيان اينكه بايد هنر در متن زندگي مردم قرار گيرد، گفت: متأسفانه در گذشته چندان به اين مسئله توجه نمي ‌شده است و امروز ما بايد هنر را وارد در زندگي مردم كنيم تا در مسير اهداف و برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي گرفته شود.