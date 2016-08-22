نیروهای مسلح پرچمدار اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در جمع فرماندهان، روحانیون و کارکنان ارتش خراسان جنوبی اظهار کرد: جایگاه نیروی های مسلح بر اساس دین خدا، مکتب انبیاء و برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی با بیان اینکه این نیروهای مقتدر با هدف نجات انسان ها فعالیت می کنند، افزود: مردم و جامعه به وجود این نیروها دلگرم هستند.

حجت الاسلام عبادی با تاکید بر اینکه جایگاه نیروهای مسلح نجات جان انسان ها است، ادامه داد: این در حالی است که نیروهای استکبار برای پاسداری از شکم و شهوت عده ای جهانخوار که دین ها را به بازی گرفتند، خدمت می کنند.

وی با اشاره به نقش ارتش در هشت سال دفاع مقدس، افزود: ارتش در هشت سال جنگ تحمیلی رشادت های زیادی را در جبهه های جنگ انجام داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط کنونی هم این نیروهای توانمند، همانند هشت سال دفاع مقدس پای حرفشان که کلمه توحید است، ایستاده اند.

فرمانده آجا در خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره به نقش روحانیت در جامعه، بیان کرد: همانگونه که در زمان احساس درد جسمی به پزشک مراجعه می کنیم، برای درد های روحی نیز به روحانی نیاز داریم.

امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی با بیان اینکه ارتش همواره آماده دفاع از نظام و انقلاب است، اظهار کرد: این نیروها همانند سال های دفاع مقدس به دور از هر گونه گرایش سیاسی پا در رکاب ولایت آماده جانفشانی و دفاع از دین، آب و خاک هستند.