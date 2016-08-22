قدیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اهمیت سنجش نوآموزان قبل از ورود به مدارس اظهار داشت: در طول طرح سنجش نوآموزان، کودکانی که دارای مشکلات یادگیری و سایر هستند، شناسایی می شوند و در مسیر صحیح تحصیلی قرار می گیرند.

وی افزود: بدون شک پیشگیری بهتر از درمان بوده و هزینه کمتری برای خانواده‌ها دارد و این خود خدمت بزرگی برای خانواده‌ها است و نیز کار ازرنده‌ای بوده که سیستم آموزشی کشور انجام می‌دهد.

مدیر آموزش و پرورش خوی خاطر نشان کرد: در شهرستان خوی نوآموزان کلاس‌اولی با مراجعه به مدارس جهت نوبت‌گیری اقدام می‌کنند و برای ارزیابی‌های اولیه به پایگاه‌های سنجش سلامت معرفی می‌شوند.

محمدی تصریح کرد:پیش‌بینی می‌شود برای اولین‌بار در سطح شهرستان بیش از دو هزار نفر از نوآموزان مورد سنجش قرار می‌گیرند و بررسی وضعیت جسمی و جایدهی مناسب نوآموزان با توجه به استعداد و توانایی آن‌ها از مهم‌ترین اهداف طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان است.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز و براساس نوع ارجاع نوآموز برای بررسی دقیق‌تر و راهنمایی بیشتر به مراکز تخصصی ارجاع داده می‌شوند.