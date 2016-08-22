به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد دولت تدبیر و امید در قم، اظهار داشت: هفته دولت فرصت خوبی است تا خدماتی که بخش‌های دولت در طی سال‌های اخیر صورت داده برای مردم تبیین شود.

وی افزود: دولت در سه ساله گذشته فعالیت‌های خوبی در عرصه کنترل تورم، ثبات اقتصادی، اجرای طرح تحول سلامت و به فرجام رساندن برجام داشته است.

استاندار قم گفت: گاهی مشاهده می‌شود برخی‌ها با انتقادهای نادرست ناامیدی را در بین مردم رواج می‌دهند که این امر برخلاف مصالح ملی و عمومی است.

وی با بیان اینکه نقد عملکردها همواره مثبت تلقی می‌شود، افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مبرا از اشتباهات بداند اما زمانی این نقدها می‌تواند راهگشا باشد که اولاً منصفانه و ثانیاً با ارائه راهکاری همراه باشد.

صادقی بیان داشت: خدمتگزاری در نظام اسلامی برای هر مسئولی یک توفیق به شمار می‌رود و هرکسی که فرصت این خدمت را می‌یابد ‌باید بداند که مبرا از اشتباه و خطا نیست و در عین حال می‌بایست با پذیرش اشکالات و نقدهای منصفانه در مسیر رفع آنها تلاش کند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ تورم کشور بالای ۴۰ درصد بود، افزود: در سال ۹۵ تورم به ۹ درصد رسیده که این نتیجه تلاش دولتمردان و همچنین همراهی بخش خصوصی و مردم بوده است.

نماینده عالی دولت در قم ابراز داشت: در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصد مثبت و در سال ۹۴ نیز یک درصد رشد داشته‌ایم.

وی بیان داشت: پس از برجام در ابعاد مختلف سیاسی و تجاری اتفاقات خوبی رخ داد که این امر به توسعه کشور کمک خواهد کرد.

اعتبارات سفر ریاست جمهوری به قم به صورت کامل اختصاص نیافته

صادقی ابراز داشت: در سال‌های اخیر شاهد سفر ریاست جمهور و همچنین بسیاری از وزرا به استان قم بودیم و اعتبارات سفر ریاست جمهوری با وجود تلاش‌های فراوان به صورت کامل اختصاص نیافته که در این زمینه در حال پیگیری هستیم.

وی عنوان کرد: با وجود همه مشکلات امنیتی پیرامون کشور ما و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در درون کشور، با عنایت خداوند و تلاش مسئولان همه توطئه‌های دشمنان در این زمینه خنثی شده است.

استاندار قم بیان داشت: استان قم به لحاظ موقعیت ویژه سیاسی و اجتماعی همواره مورد توجه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بوده است.

نماینده عالی دولت در استان، با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در کشور و در قم از مهم‌ترین مشکلات پیش روی دولت و مسئولان است، افزود: طلاق، اعتیاد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر می‌بایست با تدابیری اتخاذ و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه‌ای کاهش یابد.

وی عنوان کرد: برنامه‌های توسعه استان در ابعاد مختلف خدماتی، صنعت، گردشگری و توسعه اقتصاد خرد در دستور کار استانداری قرار دارد.

صادقی در ادامه خبرنگاران را به امانت‌داری توصیه کرد و افزود: خبرنگاران جایگاه بسیار حساسی دارند و معتقدیم اگر برخی از مشکلات را خبرنگاران به صورت مستند به مسئولان ارائه دهند و آن را در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر نکنند می‌توان تصمیمات بهتری برای رفع آن‌ها اتخاذ کرد.

وی در ادامه ابراز داشت: ممکن است افرادی حرف‌های را به رسانه‌ها انتقال دهند که از استناد لازم برخوردار نباشد و خبرنگاران باید در انعکاس اخبار و گزارش‌ها واقعیات را در نظر بگیرند.

مدیرانی که توانمندی لازم را نداشتند جابجا شدند

استاندار قم بیان داشت: در یک سال اخیر که در استان قم توفیق خدمتگزاری داشتم برخی از مدیران توانمندی‌های لازم را نداشتند که مجبور شدیم تغییرات ایجاد کنیم.

وی افزود: تنها منافع مردم و حاکمیت ملاک تصمیم‌گیری‌ها است و اگر مسئولی توانمندی لازم در ارائه خدمات به مردم را نداشته باشد او را جابجا خواهیم کرد و از مدیر توانمند حمایت‌های لازم را به عمل می‌آوریم.

تشریح مشکلات پروژه فرودگاه قم

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت فرودگاه قم، اظهار داشت: در خصوص فرودگاه قم باید گفت که ۱۲۰۰ نفر از مردم در بخش‌های مختلف این پروژه سرمایه‌گذاری کردند که متأسفانه امروز با مشکلات متعددی مواجه شدند.

استاندار قم با بیان اینکه ما باید روند احداث فرودگاه را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم راهکارهایی برای برون رفت از آن را بیندیشیم، افزود: متأسفانه مستندات احداث پروژه در یک‌جا متمرکز نبود و تلاش کردیم این مستندات برای رسیدن به راهکار نهایی در یک‌جا جمع شود.

وی افزود: از سال ۸۹ زمینی از سوی استانداری به سرمایه‌گذار پروژه واگذار و قرار شد کار شروع شود و پس از آن سرمایه‌گذار برای انجام اقدامات قانونی، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که متأسفانه در این زمینه اقدامی انجام نشد.

صادقی ادامه داد: فشارها به سرمایه‌گذار نیز در این زمینه در سال‌های اخیر وارد نشد و آن‌ها هم مجوز احداث منطقه نمونه گردشگری گرفتند که بیشتر مشارکت‌های سرمایه‌گذاری مردم در این بخش بوده است.

وی عنوان کرد: در سه هزار کیلومتری زمینی که سرمایه‌گذار تصرف کرده معارضین هم شکایت داشتند که سرمایه‌گذار باید دریافت رضایت آن‌ها را نیز باید در دستور کار قرار می‌داد که چنین امری محقق نشد.

استاندار قم با بیان اینکه دستگاه قضا بر اساس شکایت معارضین دستور تخریب فرودگاه قم داده است، افزود: از مسئولان قضایی خواسته‌ایم در این زمینه فرصت دهند و حکم را اجرایی نکنند.

وی افزود: منابع طبیعی شاکی دیگر این پرونده است که حکم اولیه در محکومیت سرمایه‌گذار صادر شده و این پرونده نیز همچنان در جریان است.

کسی نمی‌داند تاکنون چقدر برای فرودگاه قم هزینه شد

صادقی با بیان اینکه در اجرای طرح توسعه فرودگاه قم طرح جامعی ارائه نشده است، افزود: نظارت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته و امروز کسی نمی‌داند چه رقمی در این فرودگاه هزینه شده و همه چیز کاملاً نامشخص است.

وی عنوان کرد: ورود سایر دستگاه‌های نظارتی به این پرونده نیز کار را پیچیده‌تر کرده و روز به روز با مشکلات جدیدی مواجه هستیم.

نماینده عالی دولت در استان، با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت بر خود لازم می‌دانیم که در جهت حل مشکل قدم برداریم، افزود: اگر سرمایه‌گذار مشکلات خود را با منابع طبیعی، سایر سرمایه‌گذاران و معارضین حل کند ما جهت دریافت مجوزهای لازم کمک می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و بخشی از مردم در این پروژه با مشکلات زیادی مواجه شدند، افزود: چاره‌ای نداریم که موضوع را پیگیری کنیم و سرمایه‌گذار را متقاعد کنیم بر سر کار برگردد و کار را آن‌گونه که قانونی است به درستی انجام دهد.

صادقی بیان داشت: اگر سرمایه‌گذار بگوید که من در این زمینه توانایی لازم را برای ادامه کار ندارم آن وقت می‌توان با راه‌های دیگری برای آن در نظر گرفت.

برای تعطیلی پنج‌شنبه‌های قم به نتیجه نرسیدیم

وی در خصوص تعطیلی پنجشنبه‌های استان قم نیز گفت: در این زمینه کار کارشناسی لازم صورت گرفته و ما تاکنون به این نتیجه نرسیدیم که تعطیلی اعمال شود در عین حال تصمیم نهایی در این زمینه نیز در اختیار استان نیست و هیئت دولت باید در خصوصی تعطیلی استان‌ها در پنجشنبه‌ها اظهار نظر کنند.

استاندار قم به دستاوردها و اهداف سفر خود به چین نیز اشاره کرد و بیان داشت: به دعوت رسمی استاندار گانسو به چین سفر کردیم که بازدید از نمایشگاه و دیدار با فرماندار این منطقه و همچنین برگزاری جلسه با سرمایه‌گذاران چینی از جمله برنامه‌های سفر بوده است.

صادقی ابراز داشت: چینی‌ها علاقمند به سرمایه‌گذاری در زمینه غذای حلال و برخی از پروژه‌های عمرانی قم از جمله فرودگاه هستند که کارگروهی در این زمینه تشکیل شده که اهداف سفر را دنبال می‌کند.