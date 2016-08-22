به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، جهانشیر یاراحمدی‌ گفت: مرحله بازبینی روز پنجشنبه چهارم شهریورماه در شهر بوشهر آغاز خواهد شد و نهم شهریورماه در جزیره خارگ به پایان خواهد رسید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر در ادامه با بیان این‌که در طول این چند روز ۲۸ نمایش تولید شده توسط گروه‌های تئاتر استان مورد بازبینی قرار خواهند گرفت، افزود: طبق آمار موجود، شهر بوشهر با ۱۱ نمایش بیشترین نمایش‌ها و کنگان، گناوه و اهرم با یک نمایش، کمترین نمایش‌ها را در مرحله بازبینی خواهند داشت.

یاراحمدی درباره هیئت بازبین جشنواره گفت: سه تن از کارشناسان زبده تئاتر استان بازبینی این مرحله را انجام خواهند داد و یک نماینده نیز از شورای نطارت بر تئاتر استان به‌ عنوان ناظر این تیم را همراهی خواهد کرد.

وی درباره معرفی هیئت بازبین جشنواره نیز عنوان کرد: مراحل نهایی انتخاب هیئت بازبین در حال انجام است که پس از صدور حکم از سوی دبیر جشنواره‌ معرفی خواهند شد.

جهانشیر یاراحمدی در پایان ضمن ابراز امیدواری از پربار و باکیفیت‌بودن بیست‌ و هشتمین جشنواره تئاتر استانی درباره زمان برگزاری جشنواره گفت: جشنواره در دهه اول مهرماه در مجموعه تئاتر شهر بوشهر برگزار خواهد شد.