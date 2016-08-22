به گزارش خبرنگار مهر، اسعمیل کریم زاده ظهر دوشنبه در نشست تشریح برنامه های بزرگداشت هفته دولت با خبرنگاران از خرید تضمینی نزیک به ۶۰۰ هزار تن گندم توسط مراکز خرید دولتی از زارعین استان خبرداد و افزود: به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار خرید محصول، بهای گندم خریداری شده کشاورزان استان تاکنون پرداخت نشده بود که از امروز پرداخت مطالبات گندمکاران استان توسط بانکهای عامل آغاز شده است.

وی ادامه داد: در خصوص پرداخت بهای گندم های خریداری شده کشاورزان استان اظهارداشت: هم اکنون برای خرید گندم مازاد بر مصرف زارعان این استان بیش از ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که سازمان جهاد کشاورزی و مسئولان استانی پیگیر اختصاص مبالغ خرید گندم تضمینی استان هستند که با تامین به موقع اعتبارات، مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد و بنا به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تا دو ماه آینده تمام مطالبات گندمکاران پرداخت می شود.

کریم زاده افزود: براساس این طرح اعتبار پرداخت بهای گندم خریداری شده به کشاورزان به نسبت مورد نظر در بین استان های کشور تقسیم شده و پرداخت ها به صورت همزمان در تمامی استان ها انجام می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تلاش می کند تا با تامین اعتبار به موقع، از تاخیر در پرداخت بدهی گندمکاران جلوگیری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: با توجه به بارندگی های خوب فصل پاییز و بهار، پیش بینی می شود امسال میزان تولید گندم در استان بیش از ۷۰۰ هزار تن باشد و از این میزان تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف توسط مراکز خرید دولتی خریداری شود.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری با جایگزینی ارقام پربازده و معرفی شده توسط محققان مراکز تحقیقاتی با ارقام قبلی، افزایش قابل توجه میانگین تولید در واحد سطح نسبت به سال گذشته در مزارع استان خواهیم داشت، افزود: امسال ۱۰۷ مرکز خرید تعاون روستایی و ۲۵ مرکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی با ظرفیت ذخیره سازی ۸۱۵ هزار تن از اوایل تیر ماه، کار خرید گندم را از کشاورزان استان عهده دار شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: تعداد مراکز خرید گندم در استان به تعداد ۱۳۳ مرکز می باشد که ۱۰۷ مرکز مربوط به سازمان تعاون روستائی و ۲۶ مرکز خرید مربوط به شرکت غله و خدمات بازرگانی است که آماده تحویل محصول زارعین استان هستند.

کریم زاده از آماده بهره برداری شدن ۱۶۳طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵۶۸ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال همزمان با گرامیداشت هفته دولت در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این طرحها ۱۴۳ طرح در زیر بخش آب و خاک، شش طرح دربخش صنایع کشاورزی، ۵ طرح در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری، چهار طرح دربخش تولیدات دامی، دو طرح دربخش تولیدات گیاهی ودو طرح مربوط به بخش دامپزشکی و یک طرح در بخش شیلات را شامل می شود.

وی افزود: از مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرحها، ۲۱۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال آن مربوط به منابع اعتباری دولتی، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال آورده شخصی سرمایه گذاران و ۱۵۷ میلیارد ریال نیز مربوط به تسهیلات بانکی اعطایی به متقاضیان سرمایه گذاری است.

کریم زاده با اشاره به جزئیات طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت اظهارداشت: اجرای آبیاری تحت فشار، استخر ذخیره آب، خطوط انتقال آب با لوله، پوشش بتنی کانال آبیاری، مرمت و لایروبی قنات، پرورش ماهی، مرغداری گوشتی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و ایستاده نمودن باغ انگور، سردخانه بالای صفر، بسته بندی بذر، تولید فرآوارده های لبنی (انواع بستنی)، گاوداری شیری، گوساله پرواری از جمله این طرحها است.

وی افزود : با بهره برداری ازاین طرحها برای تعداد ۱۶۳۸ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می شود و تعداد ۴۶۲۵ خانوار روستایی و عشایری از عواید افتتاح این طرحها بهره مند می شوند.

کریم زاده ادامه داد: بیشتر این طرحها مربوط به طرحهای آب و خاک با تعداد ۱۴۳پروژه است که ۱۳۲ پروژه مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار می باشد که با بهره برداری از این طرحها، حدود یک هزار و ۹۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی خرده مالکی کشاورزی در سطح استان به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شود و برای ۱۲۷۱نفر نیز اشتغالزایی می شود که از قبل اجرای این طرحها بیش از ۷ میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.

وی خاطر نشان کرد: رویکرد برنامه های هفته دولت امسال در بخش کشاورزی با محوریت شعار سال و باتکیه بر کشاورزی خود اتکا، دستاورد دولت تدبیر و امید تعریف شده و این شعار باید در راستای تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه، در تمامی برنامه ها و مولفه های اطلاع رسانی از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی نمود داشته و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: همزمان با هفته دولت کلنگ ۹ طرح آماده کلنگ زنی بخش کشاورزی استان با استفاده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی حوضه آبریز ارس در پایاب سد قیقاج و کرم آباد پلدشت، منطقه قم قلعه و توت آغاج و درباس مهاباد و خطایلو ارومیه و قره تپه میاندوآب به زمین زده خواهد شد که برای اجرای این طرحها ۱۶۸۵ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.