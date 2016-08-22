به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست مسئولیت‌های اجتماعی در عسلویه با بیان اینکه در سفر به استان بوشهر تمامی معاون‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند، اظهار داشت: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و راه‌های گسترش عدالت اجتماعی و نقش مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه در نشست‌های مختلف در استان بوشهر بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان عسلویه مرکز مهم اشتغال‌زایی و صنعتی است گفت: هرچند درخواست مسئولان استان بوشهر اشتغال جوانان در صنعت است ولی تلاش می‌شود طرح‌های اشتغال‌زایی حمایتی، ساماندهی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت روحانی دولت فروتن، کم‌حرف، دولت مسئول و خیر جمعی است، افزود: باید خیر جمعی در جامعه افزایش یابد که در این راستا باید همگان به دولت کمک کنند چراکه دولت نیاز به توان و فکر همه مردم در عرصه‌های مختلف دارد.

ربیعی گفت: رشد اقتصادی کشور منهای ۶ درصد بود که در اقتصاد نفت این رشد اکنون به ۴.۴ درصد تجربه کرده‌ایم و بدون شک به رشد ۸ درصدی هم خواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه ارزش‌های اجتماعی در جامعه باید احیاء شود گفت: اخلاق و دیگر ارزش‌های اجتماعی باید در جامعه احیاء و گسترش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شعار «هر ایرانی مسئول همه ایران است» محقق می‌شود، افزود: وضعیت اشتغال در جامعه بهبود می‌یابد و در وضعیت اقتصادی دولت موفق می‌شود ولی برای تحقق این مهم همه باید دست در دست هم بدهند و شعار هر ایرانی مسئول همه ایران است، محقق شود.

ربیعی با بیان اینکه ارزش‌ها و اخلاق‌های اجتماعی باید در جامعه احیاء شود عنوان کرد: بنیان برخی از ارزش‌های اجتماعی در جامعه آسیب دیده که باید این ارزش‌ها که ضعیف شده احیاء و تقویت شود تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با بیان اینکه گوهر گم شده جامعه نیز باید احیاء شود گفت: اعتماد و پشت سرهم بودن مهم‌ترین گوهر گم شده جامعه است که باید با مشارکت همه جامعه احیاء شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عزت نفس و کرامت باید در جامعه گسترش یابد ادامه داد: با سیاست صدقه نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت بلکه باید کرامت و عزت نفس در جامعه گسترش یابد که این سیاست با مشارکت همگانی محقق می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه سیاست صدقه سبب کاهش اعتماد به نفس شده افزود: اعتماد به نفس باید در جامعه افزایش یابد و با توانمندسازی جامعه باید به این مهم دست یابیم.

وی با بیان اینکه باید سیاست مسئولیت اجتماعی از روستاها آغاز شود تاکید کرد: باید مسئولیت اجتماعی از روستاها آغاز شود که در این راستا افزایش اعتماد به نفس به دیگران مورد توجه قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاهش اعتماد در جامعه آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد کرده است، گفت: ترویج اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی عامل آن کاهش اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران است و سیاست توانمندسازی باید جایگزین سیاست صدقه‌ای شود.

وی با اشاره به تدوین سند رسمی مسئولیت اجتماعی گفت: سند رسمی مسئولیت اجتماعی که تدوین شده به زودی به تصویب هیئت دولت می‌رسد که این سند در شهرستان عسلویه به لحاظ تنوع فرهنگی، صنعتی، روستایی و شهری آغاز می‌شود.