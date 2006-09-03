قطبالدين صادقي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار بي اطلاعي از حضور ITI در يازدهمين جشنواره تئاتر عروسكي تهران - مبارك خاطرنشان كرد: "از چاپ آرم ITI ايران در كنار آرم حاميان جشنواره تئاترعروسكي بي خبرم و بايد علت اين كار را از مدير كل هنرهاي نمايشي جويا شوم."
وي ضمن نادرست خواندن چاپ آرم ITI بدون اطلاع هيئت مديره آن، از هويت ميهمانان و نمايندگان ITI جهاني كه به اين جشنواره دعوت شده اند نيز اظهار بي اطلاعي كرد. صادقي درباره بررسي وضعيت انتخابات اسفند 84 هيأت مديره ITI ايران توسط ITI جهاني توضيح داد: "فعلا متن شكايتمان را ترجمه كرده ايم و درصدد ارسال آن به ITI جهاني هستيم."
قطبالدين صادقي در گفتگو با مهر:
چاپ آرم ITI روي پوستر جشنواره عروسكي نياز به بررسي دارد
رئيس هيئت مديره ITI ايران از چاپ آرم اين تشكل روي پوستر يازدهمين جشنواره بينالمللي تئاتر عروسكي تهران و حضور نمايندگان و ميهمان ITI در اين رويداد هنري اظهار بياطلاعي كرد.
قطبالدين صادقي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار بي اطلاعي از حضور ITI در يازدهمين جشنواره تئاتر عروسكي تهران - مبارك خاطرنشان كرد: "از چاپ آرم ITI ايران در كنار آرم حاميان جشنواره تئاترعروسكي بي خبرم و بايد علت اين كار را از مدير كل هنرهاي نمايشي جويا شوم."
کد مطلب 374874
نظر شما