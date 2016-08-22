به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پروژه ساخت واحد تولید ماده بودار کننده گاز با بیش از ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز یک مجتمع گاز پارس جنوبی در دست اجرا است و با بهره برداری از آن در آینده نزدیک، انحصار کشورهای فرانسه و روسیه در تولید این محصول پایان می یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: هم اکنون سالانه ٦٠٠ تن ماده بودارکننده گاز از فرانسه وارد کشورمان می شود که با بهره برداری از واحد تولید آن در پارس جنوبی، افزون برخودکفایی، امکان صادرات این محصول نیز فراهم می شود.

حسن منتظر تربتی با بیان این که ماده بودارکننده از میعانات گازی تولید می شود، افزود: در حال حاضر تاسیسات تولید این محصول با ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز یک پارس جنوبی در حال ساخت است.

وی یادآور شد: براساس برنامه، این تاسیسات در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و از واردات آن بی نیاز می شویم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: این واحد ظرفیت تولید سالانه ٨٠٠ تن ماده بودارکننده گاز را دارد که با بهره برداری از آن ایران نیز به جمع تولید کنندگان این ماده وارد می شود و انحصار فرانسه و روسیه در تولید آن پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گاز طبیعی در حالت عادی بدون بو است، از این رو در صورت نشت از خطوط لوله یا دستگاه‌های مصرف کننده صنعتی و خانگی خطرات زیادی به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین با تزریق ماده بودار کننده به جریان گاز طبیعی، از آن به‌عنوان یک ماده هشدار دهنده استفاده می شود.