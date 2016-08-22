به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار برای چهار هزار و ۵۳۶ نفر منجر به بهبود روابط شده و کاهش مراجعه به شوراهای حل اختلاف را در پی داشته است.

وی افزود: ۳۹ درصد پرونده های تشکیل شده در اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است و میانگین بررسی این پرونده ها ۲۱ روز بوده است.

مدیر کل اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: در چهار ماه ابتدایی سال ۹۵ اداره بازرسی تعاون، هفت هزار و ۱۶۳ بازرسی را انجام داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

احمدی با اشاره به افرادی که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند، گفت: تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری خراسان رضوی از ۱۱ هزار و ۷۰۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۹۴ نفر در سال ۹۵ رسیده که ۲۶ درصد رشد داشته است.

مدیر کل اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به کنترل اشتغال پنهان، قطع مقرری بیمه بیکاری در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافته است.

احمدی افزود: افزایش ۲۸۷ درصدی کمک به واحدهای تولیدی مشکل‌دار در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۵ نشان دهنده اقدامات مناسب دولت در زمینه حمایت از بخش صنعت است، همچنین با توجه به وجود هزار و ۱۴۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان، خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

مدیر کل اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه تنها راه کنترل حوادث ناشی از کار و اشتباهات نیروی انسانی، آموزش است، مرکز تحقیقات اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی در سال ۹۵ عملکرد مثبتی داشته است زیرا حوادث محیط کار نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

احمدی با اشاره به نرخ بیکاری در استان گفت: متاسفانه نرخ بیکاری در استان افزایش یافته است و طبق آمار اعلام شده در سال ۹۵ تعداد کل کارجویان خراسان رضوی ۱۵ هزار و ۴۲۸ نفر هستند در حالیکه فرصت‌های شغلی موجود در استان هزار و ۷۷۹ مورد است که از این میان چهار هزار و ۵۹۱ نفر مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه سند توسعه اشتغال استان که در دولت دهم طراحی شده بود با روی کارآمدن دولت یازدهم دستخوش تغییراتی شد، افزود: همین موضوع به عنوان یک معضل مهم مطرح است.



مدیر کل اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: هفته گذشته ۱۰ مرکز کاریابی در حاشیه شهر مشهد مقدس به بهره برداری رسیدند که در آینده ای نه چندان دور یک مرکز کاریابی در مشهد و دیگری در نیشابور افتتاح می شوند.

وی ادامه داد: ۵۲۰ واحد مسکن کارگری در نیشابور، ۱۴ هزار واحد مسکونی تعاونی، کارگری و آزاد آماده بهره برداری هستند، همچنین با توجه به میزان بیکاری نیروی کار داخلی، ۶۳ درصد جایگزینی نیروهای داخلی به جای اتباع خارجی افزایش یافته است و ۲۷ مورد پروانه کار اتباع خارجی باطل شده است.

احمدی با تأکید بر اینکه در سال جاری باید ۱۷۷ تعاونی در استان ایجاد شود، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۷۲ شرکت تعاونی تاسیس شده اند که خراسان رضوی از حیث تشکیل تعاونی در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال جاری میزان نظارت بر تعاونی ها ۵۸ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: میزان صادرات محصولات شرکت های تعاونی در سال جاری ۶۱ درصد افزایش یافته است.

احمدی به رتبه هفتم خراسان رضوی در بیکاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه دلایل زیادی برای افزایش نرخ بیکاری در استان وجود دارد که می توان به عدم تخصیص اعتبارات لازم به بخش خصوصی، رکود صنعت ساختمان، کاهش مدت اقامت زائران، کاهش اعتبارات عمرانی استان، مهاجر پذیری خراسان رضوی، کاهش سهم صنعت در مشاغل استان و سیستم بانکی اشاره کرد.

مدیر کل اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی رتبه ۱۶ میزان درآمد خانوار را دارد که با توجه به میزان هزینه ها، جز استان‌های پرهزینه به شمار می آید.