به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت:‌ طی دو روز گذشته در عملیات پلیس در شهرهای مختلف استان مرکزی، ۵۰ سارق شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازجویی های مقدماتی انجام شده از این افراد ۷۸ فقره انواع سرقت کشف و اموال کشف شده به مالباختگان به آنان تحویل داده شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: سه فقره سرقت منزل، سرقت سه دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت و ۱۸ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو،‌ از جمله کشفیاتی بوده است که طی دور روز گذشته در عملیات های پلیس به دست آمد.

کشف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در دلیجان کشف شد.

یوسف سپهوند، جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی در بیان جزئیات این خبر گفت: روز گذشته طرح عملیاتی پلیس در برخورد با قاچاق کالا منجر به کشف دو محموله کالای قاچاق شد.

وی اضافه کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان دلیجان در این عملیات ها موفق شدند، ۳۵۰ باطری ماشین،‌ ۱۲۸ قوطی پودرهای نیروزا و ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ قرص چربی سوز به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال را از دو دستگاه خودرو کشف کنند.

سپهوند خاطر نشان کرد:‌ در این عملیات دو دستگاه خودرو توقیف، دو نفر دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.