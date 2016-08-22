به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان‌شرقی در پیام مشترکی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، این هفته را فرصت مناسبی برای اثبات کارآمدی نظام اسلامی و بیان عملکردهای مسوولان خدمت‌گزار دانسته و ابراز امیدواری کردند همه دولتمردان همدل و همنوا با مردم، مشکلات استان را برطرف و آذربایجان ‌شرقی را به عنوان الگوی توسعه و پیشرفت در سطح کشور معرفی کنند.

متن پیام آیت‌الله محسن مجتهد شبستری و اسماعیل جبارزاده به این شرح است:

هفته دولت یادآور فداکاری‌های فرزندان پاک‌نهاد و گران‌قدر انقلاب و احیاکننده روزهای پرشور خدمت‌گزاری شهیدان رجایی و باهنر است.

معانی ارزشمندی که پس از شهادت این شهدای والامقام برای ما متجلی شده همواره روشنی‌بخش راه و مسیری است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر دست‌یابی به رشد و توسعه آن را طی کرده است و همواره الهام‌بخش کوشش‌ها و تلاش‌هایی است که دولتمردان نظام برای تعالی و کمال جامعه و پیشرفت و توسعه آن انجام می‌دهند.

از سویی دیگر این هفته نماد تجلیل از شهدایی است که در اوج اقتدار سیاسی و اقبال اجتماعی، صفات بارز انسانی خود همچون تواضع، عشق به مردم و کار و خدمت برای آنان، را از دست ندادند و لحظه لحظه عمر کوتاه اما پرثمر خود را در راه اسلام و انقلاب به زیباترین وجه به کار گرفتند.

شهیدان رجایی و باهنر، دو شهید ارزنده و بزرگوار عرصه دولت، نمونه‌های بارزی از خادمان امین مردم و مسوولان وفادار هستند که خالصانه خویشتن خویش و علم و آگاهی خود را وقف مردم نموده و در این راه جان خود را عاشقانه تقدیم معبود خویش کردند و در آتش کینه مزدوران استکبار مانند شمع سوختند.

هفته دولت فرصت مناسبی نیز برای معرفی عملکرد یک‌ساله دستگاه‌های دولتی و مقایسه آن با عملکرد سال‌های گذشته به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌هاست و رهبر معظم انقلاب هم این هفته را فرصت مغتنمی می‌دانند تا مردم با نتایج تلاش‌های انجام یافته در بخشی از مجموعه نظام اسلامی بیشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسلام مبنی بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسلامی بر آنها آشکارتر گردد.

نامگذاری سال 1395 از جانب رهبر فرزانه انقلاب به عنوان "سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" جایگاه و اهمیت هفته دولت امسال را دوچندان کرده است.

تشکیل تیم فرماندهی در کلیه سطوح و ارکان دولت به عنوان یک استراتژی مهم در دستور کار قرار گرفته و با نصب‌العین قرار دادن تاکیدات رهبری انقلاب که "راه نجات از اقتصاد وابسته به نفت را تکیه بر توان و تولیدات داخلی و استفاده ازکالا و خدمات ساخت صنعتگران و تولیدکنندگان کشور و احیای کارخانجات تعطیل شده، ایجاد اشتغال و حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت" می‌دانند، اقداماتی در این عرصه از طرف دولت تدبیر و امید صورت گرفته است که امید می‌رود شاهد فعالیت بیشتر و گام‌های موثرتری باشیم.

در استان آذربایجان‌شرقی نیز به عنوان استان پایلوت در بحث اقتصاد مقاومتی با طراحی و تدوین سند تدبیر توسعه استان در سال 1394 گام‌های بسیار خوب و ارزشمندی در انجام پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و زیرساخت‌های حیاتی شروع شده است و با استفاده از پتانسیل‌های موجود در داخل استان و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بازدید مرتب و منظم از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و آشنایی نزدیک با مشکلات تولیدکنندگان و صدور دستورات لازم برای حل آنها، باعث شده تا هفته دولت امسال در حال و هوا و شور و نشاط خاصی آمیخته با پیوست اقدام و عمل همراه باشد.

اینجانبان ضمن ادای احترام به ارواح طیبه تمامی شهیدان و از جمله شهدای دولت و با قدردانی از همه تلاش‌های دولتمردان خدوم نظام ضمن تبریک ایام هفته دولت به ویژه چهارم شهریور روز کارمند به کلیه کارکنان صدیق و خدوم و سخت‌کوش دستگاه‌های اجرایی استان، امیدواریم با استعانت از درگاه خداوند متعال و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، همه دولتمردان همدل و همنوا با مردم، دست در دست هم مشکلات میهن عزیزمان را برطرف و استان آذربایجان‌شرقی را به عنوان نگین و الگوی استان‌های کشور در بحث توسعه و پیشرفت به همگان معرفی نمایند.