به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، علی همتی افزود: به مناسبت هفته دولت ۶ طرح صنعتی و معدنی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال در فارس افتتاح می شود که شامل سیمان خاکستری، بی کربنات سدیم، ظروف شیشه ای، انواع کودهای ریز مغذی، دیوار پوش پلاستیکی و تولید برق و حرارت همزمان است.

وی ادامه داد: این طرح ها که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در شهرستان های شیراز، مرودشت، قیر وکارزین و مرودشت مهیای بهره برداری شده برای بیش از ۳۲۶ نفر اشتغالزایی به همراه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در مورد طرح سیمان خاکستری که قرار است در قیر و کارزین به بهره برداری برسد، گفت: این واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال راه اندازی شده و ظرفیت سالانه آن تولید ۶۰۰ هزار تن سیمان و ۴۵۰ هزارتن ماده اولیه فرآوری سیمان (کلینکر) است و برای ۱۷۰ نفر ایجاد اشتغال در پی دارد.

همتی افزود: همچنین طرح جوش شیرین تولید کننده بی کربنات سدیم با میزان سرمایه گذاری ۱۸۱میلیارد ریال، و ظرفیت تولید سالانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن و ایجاد اشتغال برای ۶۳ نفر در زمره این طرح هاست.

همتی تصریح کرد: طرح کودهای نانویی تولید کننده انواع کودهای ریز مغذی با ظرفیت پنج هزار تن با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال و طرح تولید دیوار پوش پلیمری پارس، تولید کننده دیوار پوش پلاستیکی با ظرفیت یک هزار و ۷۳۰ تن در منطقه ویژه اقتصادی شیراز از جمله این طرح هاست.

وی افزود: همچنین طرح ظروف شیشه ای دهان گشاد با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن با میزان سرمایه گذاری ۲۵۴ میلیارد ریال و اشتغال ۶۰ نفر در شهرک بزرگ صنعتی شیراز و طرح تولید برق و حرارات همزمان با ظرفیت هشت مگاوات با میزان سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال در درودزن مرودشت از دیگر طرح هایی است که افتتاح می شود.