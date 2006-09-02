هويت 15 نفر از جان باختگان سانحه هوايي مشهد معلوم شد

دكتر محمد كاظميان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: هويت 15 تن از كشته شدگان حادثه بدين شرح است: 1-راضيه گندم كار 27 ساله 2-علي مقيسه 35 ساله 3-سارا كوه ميخي 8 ساله 4-مرضيه كوه ميخي 26 ساله 5-گيتا خاني 4 ساله 6- محمد كاظمي پور 74 ساله 7-مهديه يعقوب زاده 17 ماهه 8-شيما مهرابيان 28 ساله 9-سمانه كريمي پور 16 ساله 10- ماشاالله قريب شاهيان 52 ساله 11- نوشين صدقي فيض آباد 23 ساله 12- زينب السادات پور حسيني 61 ساله 13- فاطمه صالحي 38 ساله 14- نويد سالاري 15- زرين ملوك قدير.
رئيس پزشكي قانوني خراسان رضوي گفت: تا كنون هويت 15 نفر از كشته شدگان سانحه هوايي آتش سوزي هواپيماي ايران اير تور در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد ، معلوم شده است.
کد مطلب 374886
نظر شما