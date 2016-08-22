سرآمدان علمی واقتصادی خراسان جنوبی برای توسعه استان کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش سرآمدان مقیم و غیر مقیم خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه های مختلف دارای بزرگان زیادی از جمله پروفسور گنجی، دکتر شکوهی و دکتر معتمدنژاد، آیت الله تهامی، علامه فرزان، بدیع الزمان فروزانفر، حکیم نزاری و حسامی بوده که این شخصیت ها به لحاظ فکری در اقصی نقاط دنیا دارای جایگاه ویژه ای هستند.

وی با تاکید بر اینکه اگر چه در منطقه دور افتاده قرار گرفته اما انسان های بزرگی را تحویل جامعه بشری داده است، بیان کرد: علی رغم سابقه پرافتخار استان، به دلیل شرایط اقلیمی و جوی و خصوصا خشکسالی های حدود ۲۰ ساله استان در شرایط سختی به سر می برد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی خطاب به سرآمدان استان گفت: شما سرآمدان و انسان های فرهیخته، فرزندان این سرزمین هستید و مردم از شما انتظار دارند که مردم استان خود را کمک کنید.

حسینی تاکید کرد: کسانی که به لحاظ فکری و هم مادی مایه افتخار استان هستند باید کمک کنند تا توسعه استان جلو رود و در توسعه منطقه گام های مثبتی برداشته شود.

وی با بیان اینکه دولت به پشتوانه رهبر معظم انقلاب تصمیم گرفت باب گفتمان را باز کند، عنوان داشت: دشمنی با نظام جمهوری اسلامی یک دشمنی ۳۷ ساله است اما باید پذیرفت شرایط کشور بهتر از قبل از مذاکرات شده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به دلیل مقاومت مردم شش کشور دنیا یک طرف و ایران یک طرف روبه روی هم قرار گرفتند، بیان داشت: در حال حاضر دیوار بی اعتمادی کمرنگ تر شده و مذاکرات در بسیاری از نقاط دنیا بعد عملی به خود گرفته است.

حسینی ادامه داد: در خراسان جنوبی نیز ارتباط با سفرای کشورهای خارجی سبب شده که آرام آرام چند ده هزار پیشنهاد خرید صنایع دستی استان را داشته ایم و این نشان می دهد که مذاکرات تا حدودی اثر بخش بوده است.