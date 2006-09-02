  1. هنر
  2. سایر
۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

مشاور فرهنگي رئيس جمهوري :

كمك به گسترش فرهنگ كتابخواني بهترين جايگزين ارائه يارانه كاغذ به ناشران است

كمك به گسترش فرهنگ كتابخواني بهترين جايگزين ارائه يارانه كاغذ به ناشران است

هيات مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به منظور بررسي راهكارهاي تسهيل برخي از امور ناشران با مشاور فرهنگي رئيس جمهوري و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ديدار و گفتگو كردند .

به گزارش مهر ، در اين ديدارعلي اكبر اشعري ضمن اشاره به برنامه هاي و تحولاتي كه در يك سال گذشته به منظور ايجاد تسهيلات براي ناشرين در سازمان اسناد و كتابخانه ملي انجام گرفته است درباره كاهش زمان ارائه خدمات فيپا گفت : طي اين زمان ارائه فيپا از دو ماه به هفت روز تقليل يافته است .

مشاور فرهنگي رئيس جمهوري در اين ديدار كه جهت ارائه گزارش اتحاديه در مورد مشكلات پيش روي ناشرين برگزار شده بود كمك به گسترش فرهنگ كتاب خواني  خريد كتاب توسط بخش هاي عمومي و دولتي را بهترين جايگزين ارائه يارانه كاغذ به ناشران و فروشندگان دانست و گفت : برگزاري نمايشگاه هاي خريد كتاب و تمركز بر روي طرح هاي ديگر از قبيل برگزاري نمايشگاه هاي خريد كتاب براي كتابخانه هاي مدارس و همچنين تشكيل كتابخانه براي خوابگاه هاي دانشجويي كه مورد موافقت رئيس جمهور محترم نيز قرار گرفته از جمله مواردي هستند كه مي توان از طريق آنها به تقويت صنعت نشر كشور كمك كرد .

در اين ديدار اعضاي هيات مديره اتحاديه  ناشران و كتاب فروشان تهران نيز به بيان مشكلات مختلف صنعت نشر همچون مميزي ، فيپا ، برگزاري نمايشگاه هاي كتاب و مشكلات خريدكتاب توسط هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور پرداختند .

دراين ديدارمقررشد سازمان اسناد  كتابخانه ملي با همكاري اتحاديه ناشران موضوع پايتختي تهران را به عنوان سال كتاب جهان پيگيري نمايند .

کد مطلب 374887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها