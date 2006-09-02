كمك به گسترش فرهنگ كتابخواني بهترين جايگزين ارائه يارانه كاغذ به ناشران است

به گزارش مهر ، در اين ديدارعلي اكبر اشعري ضمن اشاره به برنامه هاي و تحولاتي كه در يك سال گذشته به منظور ايجاد تسهيلات براي ناشرين در سازمان اسناد و كتابخانه ملي انجام گرفته است درباره كاهش زمان ارائه خدمات فيپا گفت : طي اين زمان ارائه فيپا از دو ماه به هفت روز تقليل يافته است .

مشاور فرهنگي رئيس جمهوري در اين ديدار كه جهت ارائه گزارش اتحاديه در مورد مشكلات پيش روي ناشرين برگزار شده بود كمك به گسترش فرهنگ كتاب خواني خريد كتاب توسط بخش هاي عمومي و دولتي را بهترين جايگزين ارائه يارانه كاغذ به ناشران و فروشندگان دانست و گفت : برگزاري نمايشگاه هاي خريد كتاب و تمركز بر روي طرح هاي ديگر از قبيل برگزاري نمايشگاه هاي خريد كتاب براي كتابخانه هاي مدارس و همچنين تشكيل كتابخانه براي خوابگاه هاي دانشجويي كه مورد موافقت رئيس جمهور محترم نيز قرار گرفته از جمله مواردي هستند كه مي توان از طريق آنها به تقويت صنعت نشر كشور كمك كرد .

در اين ديدار اعضاي هيات مديره اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران نيز به بيان مشكلات مختلف صنعت نشر همچون مميزي ، فيپا ، برگزاري نمايشگاه هاي كتاب و مشكلات خريدكتاب توسط هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور پرداختند .

دراين ديدارمقررشد سازمان اسناد كتابخانه ملي با همكاري اتحاديه ناشران موضوع پايتختي تهران را به عنوان سال كتاب جهان پيگيري نمايند .