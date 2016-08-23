بهنام حیدری دبیر اجرایی بخش بین الملل جشنواره فیلم عمار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چند و چون برگزاری بخش بین الملل این جشنواره گفت: هدف ما صرفا برگزاری یک جشنواره نیست بلکه سعی می کنیم با برگزاری این بخش به یک نکته جدید و ویژه برسیم تا جشنواره عمار مشابه جشنواره‌های دیگر نباشد. علاوه بر این ما در صدد هستیم تا جشنواره عمار آورده ای هم برای سینمای ایران داشته باشد به گونه ای که از طریق آثار جهانی، خلاءهای موجود در سینمای ایران را شناسایی و تلنگری به داخل زده شود. از دیگر اهداف ما این است که بتوانیم یک چهره واقعی از ایران به دنیا ارائه دهیم به همین منظور در نظر داریم هفته های فیلمی در کشورهای دیگر برگزار کنیم.

پرداختن به موضوع کودتا با دعوت از فیلمساز شیلیایی

وی با اشاره به تعداد آثار ارسال شده از کشورهای مختلف به بخش بین الملل جشنواره عمار عنوان کرد: سال گذشته پس از انتشار فراخوان جشنواره شروع به جذب آثار کردیم. در این مدت حدود ۵ هزار اثر از ۱۳۰ کشور دنیا با موضوعات مختلف به دست ما رسید که می توانم بگویم از میان آنها ۲۰۰ اثر جزو بهترین ها بود به طوری که حتی می شد برای هر کدام از آنها بخش جداگانه ای را در نظر گرفت. برای مثال ۵ فیلم با موضوع کودتا به دست ما رسید. با توجه به اینکه به سالروز کودتای ۲۸ مرداد نزدیک می شدیم لازم دیدیم در فضای کودتا که ژانر شناخته شده ای در دنیا است، آثاری برای نمایش داشته باشیم و بخشی را برای آن در نظر بگیریم، البته در سینمای خودمان تاکنون آنچنان که باید به این موضوع پرداخته نشده و این امر مهم مورد غفلت واقع شده است. در پی این اتفاق به این موضوع فکر کردیم که اگر از یک کارگردان مطرح این ژانر برای حضور دعوت کنیم می تواند الگوی مناسبی برای فیلمسازان ما باشد به همین دلیل از میگل لیتین فیلمساز ضد کودتای شیلیایی دعوت کردیم. البته ما برنامه خودمان را نیز به این شکل تغییر دادیم که هر ۲ ماه یک بار از یک کارگردان مطرح خارجی دعوت کنیم؛ کارگردانانی که موضوعاتی این چنینی دغدغه آنها باشد.

غفلت سینما درباره شهید رجایی

حیدری افزود: برنامه ای که ما برای ژانر کودتا در نظر گرفته ایم به این صورت است که چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ شهریورماه این آثار در سالن سوره حوزه هنری به نمایش درمی آید و دوشنبه هفته آینده مصادف با ۸ شهریور ماه نیز اختتامیه این بخش همزمان با سالروز شهادت شهید رجایی برگزار می شود. همزمانی این اتفاق با شهادت شهید رجایی به این دلیل است که این شهید در سینمای ما مظلوم واقع شده و اثر درخوری درباره او ساخته نشده است. این در حالی است که لیتین شیلیایی درباره «آلنده» فیلم ساخته است. فیلم او با عنوان «آلنده در پیچ و خم ها» روایتی از هفت ساعت پایانی زندگی سالوادور آلنده، رئیس جمهور سابق این کشور و نزدیکانش در کاخ ریاست جمهوری موندا، پیش از تسلط کامل کودتاگران است که در پی آن آلنده و نزدیک به سه هزار نفر از یارانش کشته شدند. به نظرم شهید رجایی نیز به همان اندازه اهمیت دارد، ولی با این وجود می بینیم که در سینمای ایران به او توجهی نشده است.

وی با اشاره به برنامه های دیگر بخش بین‌الملل جشنواره عمار گفت: از دیگر برنامه های ما این است که در اواسط مهر ماه و همزمان با شهادت نادر مهدوی از یک کارگردان خارجی دیگر هم دعوت می‌کنیم. این بخش با عنوان «ما می توانیم در سینمای دنیا» برگزار می شود و به این معنا است که به الگوهای مثبت زندگی و کشورها در دنیا خواهد پرداخت و فقط محدود به ما نخواهد بود.

برپایی هفته فیلم ایران در آرژانتین

دبیر بخش بین الملل جشنواره عمار با نوپا دانستن این بخش گفت: با توجه به اینکه بخش بین الملل جشنواره عمار، بخش نوپایی است پیش بردن تمام امور به صورت مطلوب کار سختی است ولی ما در نظر داریم که چند کار ویژه انجام دهیم تا خلاءهای سینمای ما پر شود. برای مثال به تولید ادبیات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه سینما می پردازیم. ما در حوزه های دیگر کارگردان های شناخته شده ای در سطح دنیا داریم، اما کارگردان هایی که با گفتمان انقلاب اسلامی کار می کنند هنوز در دنیا شناخته نشده اند. «عمار» در نظر دارد این افراد را به دنیا بشناساند همانطور که گفتم از دیگر کارهای ما ارائه تصویر واقعی از ایران است زیرا در حال حاضر بسیاری از کشورها تصور غلطی از ایران دارند. این امر شاید به این دلیل باشد که فیلم های ما در سطح جهان عرضه نمی شود البته حتی در تولیدات ما هم چهره واقعی ایران به تصویر کشیده نمی شود. جشنواره عمار با گنجینه ای که در این چند سال به دست آورده، می‌تواند چهره واقعی تر از ایران را به نمایش بگذارد. به همین منظور هفته های فیلمی در کشورهای دیگر برگزار می کنیم برای مثال در ماه آینده در کشور آرژانتین فیلم هایی را به نمایش می گذاریم.

حیدری عنوان کرد: با وجود مشکلاتی که برای کار وجود دارد، اما ما تمام تلاش خودمان را می کنیم تا به اهدافمان برسیم و نکته جدیدی برای بیان کردن داشته باشیم برای مثال بر خلاف آنچه که دیگران می گویند سینما تنها یک هنر است، حالا کارگردانی به جشنواره عمار آمده که می گوید سینما چیزی جز سیاست نیست؛ این حرف جدیدی برای سینمای ایران است و ما هم باید در این جهت حرکت کنیم. لیتین تمام عمر خود را برای مبارزه با دیکاتوری که آمریکا پدیدآورنده آن بود، وقف کرده است پس ما هم باید از این موضوع الگو بگیریم.

وی در پایان صحبت هایش با اشاره به اینکه برنامه ای برای اکران مردمی فیلم های بخش بین الملل جشنواره عمار در نظر گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: فیلم های بخش بین الملل مخاطبانی از جنس نخبگان دارد، برای مثال ما در این بخش مستندهای ۲ ساعته با زیرنویس فارسی درباره اقتصاد داریم که هر کسی قادر به تماشای آن نیست، اما سعی می کنیم فیلم های عامه پسند این بخش را به اکران عمومی در بیاوریم ولی با این وجود باید بگویم به طور کلی برنامه ای برای این حوزه در نظر نگرفته ایم.