به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه کارخانه نوین پاک شرق که با حضور جمعی از مسئولان در شهرک صنعتی صفادشت ملارد برگزار شد، با اشاره به لزوم توجه و عنایت ویژه به نظم کاری به عنوان اصلی ضروری در حصول توفیقات و موفقیت های روز افزون اظهار اشت:یکی از ملاک های سنجش ضریب دانش بنیان بودن محصولات به سود دهی آن معطوف می شود و به واقع با محاسبه یک کیلوگرم مواد خام مصرفی برای تولید و ارزش یک کیلو محصول به دست آمده، می توان میزان برخورداری آن محصول از علم روز و ضریب دانش بنیانی بودن آن را محاسبه کرد.

وی افزود: صرفا نباید سودآوری مطلق، ملاک عمل واحدها و شرکت های تولیدی و صنعتی قرار گیرد، بلکه موارد حائز اهمیت دیگری همچون استانداردهای زیست محیطی و مدیریت پساب های صنعتی نیز از مولفه های تعیین کننده در نظام تولید و فعالیت های صنعتی و اقتصادی محسوب می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:ارتقای کیفی محصولات و پیشرو بودن در عرصه رقابت و صادرات از دیگر موارد برجسته ای است که تسهیل کننده روند توسعه و پیشرفت در عرصه اقتصادی و صنعتی به شمار می رود.

خسرو تاج گفت:بنگاه های اقتصادی نباید فعالیت خود را صرفا بر حوزه بازارهای داخلی خلاصه کنند و باید با نگاه دور اندیشانه و عمیق تر درصدد حصول پیوندهای منطقه ای برآیند.

وی در خاتمه یادآور شد:کارشناسان معتقدند یکی از توانمندی های کشور ایران در عرصه تولید، به تنوع تولیدات معطوف می شود و در مقایسه ای اجمالی میان میزان تولیدات پیش از انقلاب با آنچه که کشور در شرایط فعلی تولید می کند، به این موضوع پی خواهیم برد که علیرغم وجود مشکلات متعدد به پیشرفت های خوبی نیز دست یافته ایم.