به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی بعدازظهر دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت تنیس روی میز استان گلستان، اظهار کرد: در محل ترمینال کردکوی زمینی وجود دارد که قرار است به سالن تنیس روی میز تبدیل شود، مطالعات و پی ریزی آن نیز انجام شده و اگر شرایط مالی به شکل عادی باشد و مشکلی در این زمینه پیش نیاید، خانه تنیس روی میز شهرستان کردکوی تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

وی افزود: امسال نخستین المپیاد ورزشی گلستان را برگزار کردیم و حدود دو ماه جلسات کارشناسی در این رابطه برگزار شد تا رشته های شرکت کننده در المپیاد را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد، ۱۰ رشته برای حضور در المپیاد ورزشی گلستان انتخاب شدند که یکی از آنها تنیس روی میز بود. انتخاب این رشته به عنوان یکی از رشته های حاضر در المپیاد، نشان دهنده اهمیت آن است و باید به این رشته ورزشی به شکل ویژه ای توجه کرد.

طیبی با بیان اینکه تنیس روی میز گلستان بیشتر در شهرستان گرگان متمرکز شده ، افزود: شهرستان های دیگر باید در تنیس روی میز ورود بیشتری پیدا کنند و فعالیت های بیشتری انجام دهند تا بتوانیم شاهد رشد و تعالی این ورزش در تمامی شهرستان های استان باشیم.

وی تصریح کرد: مشکلات سخت افزاری در هیئت های ورزشی تمامی کشور وجود دارد و این مسئله تنها مختصب به گلستان نیست، بنابراین باید در توان و بضاعت خود به هیئت ها توجه و به آنها کمک های مادی و معنوی داشته باشیم.