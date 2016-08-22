به گزارش خبرنگار مهر، امیر عفراتی در مراسم تجلیل از باشگاه های برتر استان البرز که عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم کسب مدال برنز طلا گونه کیمیا علیزاده تکواندوکار البرزی انگیزه ای برای بانوان ورزشکار کشور باشد.

وی با اشاره به برخی نکات آئین باشگاه داری، افزود: در نظر داریم مشکلات باشگاه داران بررسی و درصدد رفع آن برآئیم همچنین زمینه ارتقا باشگاه ها بیش از گذشته فراهم شود.

عفراتی با بیان اینکه در کمیسون ماده ۵ یک روز در هفته تربیت بدنی به نام باشگاه داری ثبت شده است، گفت:جمع آوری نیاز باشگاه داری در سامانه کمسیون ماده ۵ امکان پذیر است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشارا به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار باشگاه در این سامانه ثبت شده است، گفت: ۶۵ درصد باشگاه ها در رشته بدن سازی ثبت نام کرده اند.

عفراتی با تاکید بر اینکه متقاضیان امور باشگاهی با حضور در این سامانه اطلاعات لازم در ابعاد مختلف را کسب می کنند، تصریح کرد: ماهیت فعالیت کمسیون ماده ۵ حقوقی است.