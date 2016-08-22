تخصیص اعتبارات استانی در شش ماهه نخست امسال ۵۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پرورنده عصر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: بازنگری اسناد توسعه شهرستان ها که از سال ۸۹ تاکنون بروزرسانی نشده اند، ظرف دو ماه آینده بررسی و بروز رسانی می شوند.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه مجموعه ای از احکام وجود دارد که در پیوست این احکام برش های استانی به همراه اسناد تفصیلی گنجانده شده است.

معاون هماهنگی و بودجه سازمان مدیریت خراسان رضوی افزود: ابتدای هر سال توزیع اعتبارات به تفکیک انجام می شود تا با توجه به قانون استفاده متوازن، شاخص شهرستان هایی که کمتر از ۱۰ درصد است، ارتقا پیدا کند.

پرورنده با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: از ۲۲ سیاست اقتصاد مقاومتی، ۱۲ برنامه در سال گذشته ابلاغ شده است که برش استانی پروژه های ملی، پروژه های تصویب شده و واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار است.

وی با اشاره به تعداد پروژه ها بیان کرد: ۱۰۹ پروژه مربوط به برش ملی، ۶۰ پروژه محوری استانی بوده که ۲۲ مورد تکمیل شده است و ۸۳ پروژه مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

معاون هماهنگی و بودجه سازمان مدیریت خراسان رضوی افزود: از میان پروژه هایی که امکان واگذاری به دستگاه‌های اجرایی را دارند، سه پروژه به سازمان فنی و حرفه ای، ۱۷ پروژه به سازمان جهاد کشاورزی، پنج پروژه به سازمان حفاظت محیط زیست، ۲۲ پروژه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنج پروژه به سازمان منابع طبیعی، ۶۹ پروژه به اداره کل ورزش و جوانان، ۸ پروژه به شرکت آب و فاضلاب، دو پروژه به آب و فاضلاب روستایی، یک پروژه به آب و فاضلاب مشهد و یک پروژه به شرکت شهرک های صنعتی استان واگذار شده است.

پرورنده با اشاره به ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی گفت: تخصیص اعتبارات استانی در شش ماهه اول سال جاری ۵۰ درصد است که ۲۴۳ میلیارد تومان ابلاغ شده اما هنوز تخصیص نیافته است.

در ادامه این نشست، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۴، ۳۱ هزار و ۲۰۲ نفر ساعت آموزش دیده اند.

احمد نجاری مقدم افزود: از سال ۹۲ تاکنون ۱۶۴ دوره آموزشی معادل ۱۸۶ هزار نفر ساعت ویژه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

وی بیان کرد: اعتبار پژوهشی مصوب در سال های ۹۲ تا ۹۴ هشت میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان بوده است که تنها چهار میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان آن تخصیص یافت و منجر به تولید ۱۰ هزار و ۹۷۴ طرح پژوهشی شد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی اظهار کرد: تا کنون چهار هزار و ۹۴۵ پیمانکار، ۴۴۹ مشاور، ۹ هزار و ۹۰۰ مهندس و ۹۰۰ مشاور در استان تشخیص صلاحیت شده اند و ۶۳۷ پیمانکار و ۵۴ مشاور در سال جاری در حال گذراندن مراحل تشخیص صلاحیت هستند.