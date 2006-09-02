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۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۸

از سوي تعاوني ناشران تهران ؛

سري جديد كاغذهاي هفتاد گرم وارد كشور شد

سري جديد كاغذهاي هفتاد گرمي به تازگي از سوي تعاوني ناشران تهران وارد كشور شد .

ارشد عين اللهي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با اعلام اين خبر افزود : هم اكنون سري جديد كاغذ هاي خارجي وارد شده از سوي تعاوني ناشران تهران كه درگمرك است در حال ترخيص است و به تدريج  به سمت تهران حركت داده خواهد شد .

هم اكنون كاغذهاي وارداتي تعاوني ناشران تهران كه ازچند ماه قبل دركمپاني هاي خارجي ثبت سفارش شده بود ، دربنادرايران ( بندرعباس ) تخليه شده است در حال ترخيص از گمرك و ورود به تهران است .

تعاوني ناشران تهران هم اكنون در حال تحويل كاغذ به ناشران تهراني و كليه متقاضيان عضو است كه از گذشته و بر اساس اعلام ارشاد بدهي كاغذ يارانه اي نداشته باشند و بر اساس اين رويه تمامي ناشراني كه تسويه كاغذ داشته باشند كاغذ دريافت مي كنند .

کد مطلب 374897

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