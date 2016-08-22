رشد ۳۰ درصدی جذب سرمایه گذار خارجی در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار در نشست خبری استاندار البرز که عصر دوشنبه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت زمان انعکاس و نمود اقدامات دولت و در جریان قرار گرفتن مشکلات مردم است.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه های دولت یازدهم احیای وضعیت نابسامان صنعت است، همچنین در راستای حمایت از کارآفرینان کانون کارآفرینان در البرز ایجاد شد تا بازوی قدرتمندی میان متولیان و بخش خصوصی باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی استانداری البرز گفت: در شورای گفتگو نیز مشکلات کارآفرینان دنبال می شود و در صدد رفع آن ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه پس از برجام ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در البرز ثبت شده است، گفت: جذب سرمایه در این بخش رشد ۳۰ برابری داشته و اکنون ۹ سرمایه گذار خارجی دراستان امکان اشتغال هزار و ۸۰ نفر را ایجاد کرده اند.

کامکار از برداشت سقف ۴۷۰ میلیارد تومانی برای واحدهای کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این کار به سبب استفاده صنعت از تسهیلات برای احیای وضع موجود انجام شده است.

وی افزود: هماهنگی های لازم با مدیران بانک ها انجام شده تا نیازمندان تسهیلات به طور مستقیم به بانک ها مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند، پیگیری برای تحقق این مهم توسط استانداری نیز انجام می شود.

معاون استاندار البرز با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، بیان کرد: در سال جاری تا پایان تیرماه ۲۵ جلسه برگزار و ۸۵ پرونده بررسی شد این جلسات ۱۷۶ مصوبه داشت که از این تعداد ۵۳ مصوبه اجرایی شده و ۱۲۳ مورد نیز به مدیران دستگاه ها ارجاع شده است.