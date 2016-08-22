ناو هواپیمابر روسیه به سواحل سوریه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه امروز به خبرگزاری ریانوستی این کشور اعلام کرد مسکو قصد دارد با اعزام تنها ناو هواپیمابر عملیاتی خود به سواحل سوریه، مبارزه با تروریست های داعش را تشدید و تقویت نماید.

بر این اساس، یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد این کشور قصد دارد با استقرار تنها ناو هواپیمابر خود موسوم به «آدمیرال کوزنتسوف» در سواحل سوریه، مبارزه با تروریست ها را تقویت کند.

این منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: ناو هواپیمابر «آدمیرال کوزنتسوف» هم اکنون در حال گذراندن برخی تعمیرات بوده و تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی برای انجام عملیات های طولانی در سواحل سوریه مستقر خواهد شد.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال گذشته، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

در این میان، محور غربی- عبری- عربیِ حامیان تروریست های داعش، روسیه را متهم می کنند که حملاتش به جای گروه تروریستی داعش بر مخالفان سوری متمرکز بوده است.

گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.