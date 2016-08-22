مساجد نقش مهمی در توسعه فرهنگ جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور عصر دوشنبه درگردهمایی ائمه جمعه و جماعات شهرستان میامی و بخش بیارجمند در محل سپاه ناحیه میامی به اهمیت جایگاه مسجد اشاره کرد و افزود: وقوع انقلاب اسلامی و پیدایش حکومت دینی باعث اهمیت یافتن دین در تمامی ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی شده است.

وی با بیان اینکه با این بستر شیوه ارتباط حکومتی با نهادهای دینی از جمله مسجد در شیوه مدیریت تغییر کرد، گفت: مساجد مانند صدر اسلام مرکز حل و فصل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی خواستار تعریف بودجه ای برای بهسازی و مدیریت برنامه مساجد شد و تصریح کرد: مردم تنها حامی و پشتیبان مساجد هستند وهمه باید سهمی از خودشان را برای مساجد از جمله نذورات، موقوفات و ... کنار بگذارند.

صفایی پور ضمن تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی دقیق به دنبال جذب بیشتر جوانان در مساجد باشیم، تصریح کرد: مساجد باید با محوریت امام جماعت و هم سویی هیئت امناء و پایگاه بسیج نقش مهمی در توسعه فرهنگ جامعه ایفا کنند.

وی تصریح کرد: مساجد کانون مشورت و تعادل سازی اجتماعی، تجلی وحدت، مرکز تعلیم و تربیت، مرکز پیوند دین و سیاست است.

درپایان این آئین از ائمه جماعت و هئیت امناء مساجد میامی و بیارجمند تجلیل شد.