به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی عصر امروز در بیست و هشتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اظهار داشت: هم زمان با تلاش برای رفع مشکلات تولید و صنعت باید تلاش کرد تا بدون اتلاف وقت در سریع ترین زمان ممکن تسهیلات واحدهای متقاضی به موقع پرداخت شود.

وی با تاکید بر لزوم رونق تولید ادامه داد: اگر واحد های تولیدی گردش مالی داشته باشند حجم معوقات بانکی کاهش می یابد و در بازپرداخت اقساط نیز معوقه نخواهیم داشت.

استاندار یزد ادامه داد: رونق تولید موجب می شود تا پرداخت مالیات ها به موقع باشد و نگرانی برای وصول مالیات در جامعه نباشد.

وی با بیان اینکه کاهش بیکاری و توسعه اشتغال و کاهش آسیب ‌های اجتماعی نیز به دنبال رونق تولید خواهد آمد گفت: فرصتی برای واحدهای صنعتی در استان پیش آمده تا از طرح تسهیلات رونق که از سوی دولت ارائه شده بهره مند شوند.

میرمحمدی تصریح کرد: در مواردی نیز واحدها برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی روبرو می شوند که به نظر می رسد کار خودشان مشکل دارد و نباید این مشکلات را از جانب بانک ها دانست.

وی با تاکیدبر لزوم دقت در بررسی پرونده های بانکی در کمیته های تخصصی گفت: شیوه بررسی پرونده‌ ها به شکلی باشد که در همان کمیته‌ ها مشخص شود اگر واحدی توانایی تامین وثایق لازم را ندارد و یا نمی ‌تواند در مدت تعیین شده از سوی دولت تسهیلات را دریافت کند به کارگروه ارجاع نشود.

استاندار یزد با تاکیدبر اینکه بانک‌ها باید سرعت عمل بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند اضافه کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد روند کار خوب بوده اما لازم است در مواردی که ممکن است سرعت بیشتری به کار بدهند.