دشمنان اسلام با ابزار گوناگون فرهنگ دینی را نشانه رفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری شامگاه دوشنبه در آئین نکوداشت علامه غلامحسین هراتی و روز جهانی مساجد در فرهنگسرای کومش سمنان ضمن بیان اینکه برای مقابل با دشمنان باید از روش های نوین استفاده کرد، بیان داشت: دنیا در حال پیشرفت است و روزانه حرکتی در دنیا آغاز و توطئه ای برعلیه مسلمانان از سوی دشمنان اسلام ریخته می شود.

وی با بیان اینکه برای مقابله با دشمنان باید با قدرت وارد شد و از همه ابزارها برای مقابله استفاده کرد، افزود: باید در راه اعتلای فرهنگ دینی و معارف اسلامی تمام اهتمام و تلاش خود را به کار ببندیم و در این راه مساجد را پایگاه های سیاسی، اجتماعی خود بدانیم.

مسئولان علمای اعلام را الگوی خود قرار دهند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به این مطلب که روش زندگی و رفتار بزرگان و علما دین می‌تواند درس بسیار بزرگی برای همه مسلمانان باشد، گفت: مسئولان باید بدانند که علما در گذشته با مردم چگونه برخورد کردند که سیره زندگی آن‌ها را مورد استفاده قرار دهند و همانطور آنها هم با ملت ایران رفتار کنند.

اختری با تاکید بر اینکه مرحوم هراتی به تحصیل و افزون بر معلومات و اطلاعات خود عشق می ورزید، بیان داشت: وی تا واپسین ایام حیات بر حضور در جلسه درس مرحوم علامه سمنانی و مرحوم آیت الله فیض اهتمام بسیاری داشتند.

وی با بیان اینکه از دیگر ویژگی های زندگی مرحوم غلامحسین هراتی شیوه ائمه هدی و پیامبران (ع) برای گذران زندگی بود، ابراز داشت: هراتی همچون مردم عادی کار می کردند و از دسترنج خود بهره می بردند و این وجه تمایز وی با برخی علمای هم عصرش است.

علما نقش ویژه ای در جامعه اسلامی دارند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: نقش روحانیت و عالمان دین قبل از دوران انقلاب اسلامی داشته و امروز دارند، بسیار مهم است و باید بدان توجه شود وظیفه سنگین عالمان دین در تبلیغ و نشر اسلام ناب محمدی(ص) و دفاع از حریم مقدس شریعت محمدی(ص) در هر دوره و زمانی به‌گونه‌ای متجلی می‌شود.

اختری افزود: نقش بزرگ روحانیت در دوران مختلف در تاریخ قابل‌مشاهده است و می‌توان به این اثرگذاری عمیق با اندک مطالعه‌ای پی برد.

وی با بیان اینکه علمای نامدار و بزرگی از لبنان تا داخل کشور روزگاری تلاش کردند تا دین اسلام نشر یابد و امروز خدماتشان ارزنده است، ادامه داد: جمع‌آوری آثار اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) از آثار ماندگار علامه مجلسی است که برای همیشه ماندگار شد و این اثربخشی روحانیت بوده که امروز در دسترس مردم ایران قرار دارد لذا باید گفت علمای بزرگ دیگری نیز حرکت‌های بزرگی در تاریخ انجام دادند که امروز در دسترس عموم مردم است.