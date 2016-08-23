افتتاح ۴۲پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی هفته دولت در زنجان

احمد حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۴۲پروژه بنیاد مسکن در استان زنجان طی هفته دولت، افزود:۲۴روستای آسفالت شده طی هفته دولت افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه کلنگ زنی اجرای طرح هادی ۱۰روستا نیز طی هفته دولت انجام خواهد شد، ادامه داد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد و ۳۰۷میلیون تومان طی هفته دولت افتتاح خواهد شد.

حاجی زاده با تأکید بر اینکه ۶۰درصد واحد های مسکونی استان زنجان مقاوم سازی شده است، خاطر نشان کرد: طی هفته دولت یک واحد مسکن روستایی ویژه بهسازی در هرشهرستان نیز به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بیان کرد :هنوز اعتبارات تسهیلات سال ۹۵ابلاغ نشده است و به محض ابلاغ اعتبارات تسهیلات از ۱۵میلیون تومان به ۱۸الی ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

حاجی زاده با بیان اینکه در برنامه توسعه پنجم طرح هادی روستا های بالای ۲۰خانوار مورد مطالعه قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر ۷۳۳روستا بالای ۲۰خانوار مورد مطالعه قرار گرفته که از این تعداد ۴۲درصد طرح هادی اجرایی شده است.

وی به اجرای طرح هادی در روستاهای با جمعیت ۲۰ خانوار اشاره کردو گفت: اجرای این طرح جزو اولویت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به اجرای طرح هادی در روستاها تاکید جدی دارد افزود: در استان زنجان طرح هادی تاکنون به خوبی اجرا شده است.

حاجی زاده افزود: استان زنجان یک منطقه حادثه‌خیز است و در این راستا بنیاد مسکن با اجرای طرح هادی مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی را تشدید می کند.