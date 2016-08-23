به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیری زاده صبح سه شنبه افزود: این تصاویر در ورودی ها، خروجی ها و معابر اصلی شهر یاسوج نصب می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون۲۵ هزار سند و آثار شهداء جمع آوری شده است، اظهار داشت: سه هزار ترابایت فیلم مربوط به دفاع مقدس استان نیز جمع آوری شده که این مورد برای اولین بار محقق شده است.

مسئول ستاد کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد به تالیف کتاب خاطرات رزمندگان، ایثارگران و شهدای استان در این ستاد اشاره داشت و خاطرنشان کرد: ۶۴ کتاب چاپ شده، ۱۰ عنوان در حال چاپ و ۲۰ عنوان دیگر نیز در آینده نزدیک به زیر چاپ می رود.

نصیری زاده از چاپ و نصب تصاویر ۱۸۸۰ شهید استان بر روی شاسی خبر داد و ادامه داد: این شاسی ها در روز اجلاسیه به خانواده معظم شهداء داده می شود.

وی به فضا سازی و اطلاع رسانی کنگره ملی شهدای استان اشاره داشت و تاکید کرد: اطلاع رسانی کنگره ملی شهدای استان توسط رسانه های استان و صداو سیما در حال انجام است.

مسئول ستاد کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: پنج سرود، تهیه نماهنگ ملی شهداء، تئاتر صحنه ای در حال تهیه است که در روزهای اجلاسیه به روی صحنه می رود.

وی از اسکن ۳۰۰۰ نسخه پشتیبانی جنگ در این ستاد خبر داد و اضافه کرد: این اسناد از استانداری جمع آوری شده است.

نصیری زاده در پایان از تشکیل پرونده فیزیکی ۱۸۸۸ شهید استان خبر داد.