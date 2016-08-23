به گزارش خبرنگار مهر، «رتینوپاتی دیابتی» یک مشکل جدی و حاد دیابت نوع۲ است که به دلیل کاهش تامین خون برای شبکه چشم ایجاد می شود. به گفته آلیکس سالا-ویلا، این وضعیت متداول ترین علت نابینایی مرتبط با دیابت است.

در این مطالعه، تیم تحقیق بر بیمارانی که رژیم غذایی کلی شان متشکل از غذاهای عمدتا کم چرب یا گیاهی بود تمرکز کردند. تیم تحقیق دریافت افرادی که حداقل دو وعده ماهی چرب در هفته مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که رژیم غذایی شان حاوی ماهی کمتری بود از ریسک پایین تر ابتلا به رتینوپاتی دیابتی برخوردار بودند.

در این تحقیق، شرکت کنندگان به سه گروه رژیم غذایی تقسیم شدند: رژیم غذایی کم چرب؛ رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با روغن زیتون تصفیه نشده؛ و رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با مصرف روزی ۳۰ گرم گردو، فندق و بادام غنی از اُمگا-۳.

محققان دریافتند افراد گروه دوم شاهد کاهش ریسک ابتلا به نابینایی بودند.

همچنین محققان عادت مصرف غذاهای دریایی در این افراد را به مدت ۵ سال پیگیری کردند. نتیجه مطالعات آن بود افرادی که به طور منظم ۵۰۰ میلیگرم در روز اسید چرب امگا-۳ مصرف می کردند (معادل دو وعده ماهی چرب در هفته) ۴۸ درصد کمتر در معرض ابتلا به رتینوپاتی دیابتی قرار داشتند.

به گفته سالا-ویلا، کاهش التهاب سیستماتیک زمانی روی می دهد که میزان اُمگا-۳ افزایش می یابد.