وزارت خارجه عراق ادعاها درباره طرح ترور سفیر عربستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه عراق روز دوشنبه برخی ادعاها مبنی بر تلاش برای ترور «ثامر السبهان» سفیر عربستان سعودی در بغداد را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که سفارت عربستان در بغداد هیچ تهدید امنیتی را که این سفارتخانه را مورد هدف قرار دهد به این وزارتخانه ابلاغ نکرده است.

«احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه ای گفت: وزارت خارجه عراق اخبار برخی رسانه ها پیرامون طراحی برای ترور سفیر عربستان در بغداد را عاری از صحت اعلام می کند که تنها با هدف ضربه زدن به روابط ریاض و بغداد منتشر می شود و افراد باید در اظهار نظر خود دقت لازم را داشته باشند.

وی افزود: تمام هیات های دیپلماتیک موجود در بغداد از حمایت لازم دستگاه های امنیتی برخوردارند و فرماندهی عملیات بغداد تامین امنیت تمام این هیات ها را تایید کرده است.

احمد جمال همچنین تاکید کرد که هیچ یک از سفارتخانه ها و هیات های دیپلماتیک موجود در بغداد از جمله سفارت عربستان هیچ گونه تهدید امنیتی را به وزارت امور خارجه عراق گزارش نکرده اند.

لازم به ذکر است که روزنامه الشرق الاوسط وابسته به آل سعود روز یکشنبه در گزارشی در خصوص ثامر السبهان سفیر عربستان در عراق به نقل از منابعی ناشناس ادعا کرد که ایران برای ترور وی در عراق برنامه ریزی کرده است.