محور تربیت اسلامی آموزش و پرورش برپایه کرامت نفس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری در اختتامیه نهمین اردوی ملی مربیان، اعضاء پیشتاز سازمان دانش آموزی کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با بیان اینکه در آموزش و پرورش دو موضوع تعلیم و تربیت تجلی پیدا می‌کند، اظهار داشت: در تعلیم قوه تعقل و تفکر رشد پیدا می‌کند و وظیفه معلم تقویت و رشد این دو است و در تربیت، سایر استعدادهای دانش آموزان باید رشد پیدا کند.

وی ادامه داد: تربیت یعنی پرورش و فرق است بین تربیت و صنعت زیرا در صنعت اشیا برای ساختن شی‌ای ناقص می‌شوند و در تربیت، استعداد وجودی انسان رشد پیدا می‌کند.

مطهری با بیان اینکه محور تربیت انسانی باید بر پایه کرامت نفس باشد تصریح کرد: اگر مربی بخواهد تمام استعدادهای وجودی انسان ها را به حرکت درآورد باید کرامت نفس او را زنده کند و این موضوعی است که در اسلام و در قرآن به آن تاکید ویژه شده است.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: باید به انسان‌ها فهماند که چه موجودی هستند انسان اگر اشرف مخلوقات و جانشین خدا دیده شود مقام و ارزش والایی برای وی قائل شده‌ایم و این برخلاف تفکر غربی‌ها است که انسان را یک کامپیوتر و ماشین پیچیده نامگذاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه اشرف مخلوقات خودش را بالاتر از آن می‌داند که هر کار ناپسندی انجام دهد تصریح کرد: کرامت نفس در انسان‌ها لازم است تا جایگاهش را در دنیا بشناسد و تن به هر پستی و آلودگی ندهد.

مطهری تربیت اجتماعی و سیاسی در دانش آموزان را مورد اشاره قرار داد و افزود: دخالت در سرنوشت خویش وظیفه هر مسلمانی است و هنر امام در انقلاب اسلامی این بود که دخالت در سرنوشت را یک وظیفه شرعی معرفی کرد و این موضوع در مقابل تفکری است که جدایی دین از سیاست را بیان می‌کند و اعلام می کند که دین یک مسئله شخصی و سیاسی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزش و پرورش باید مهارت‌های اجتماعی و تربیتی را در دانش آموزان تقویت کند و نوع دوستی و حساسیت به سرنوشت انسان‌های دیگر را به نوجوانان و جوانان آموزش دهد.