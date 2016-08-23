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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۴

همزمان با نخستین روز از هفته دولت؛

۵۲ پروژه عمرانی در اشتهارد به بهره برداری می رسد

۵۲ پروژه عمرانی در اشتهارد به بهره برداری می رسد

کرج- همزمان با نخستین روز از هفته دولت ۵۲ پروژه عمرانی و صنعتی در شهرستان اشتهارد با حضور استاندار البرز به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در گلزار شهدای اشتهارد، افتتاح پروژه های عمرانی و صنعتی، افتتاح سالن باستانی ورزشی پوریای ولی، بهره برداری از واحدهای صنعتی، بازدید از پروژه اتوبان کنار گذر تهران در بخش پلنگ آباد، بازدید از پروژه نصب سیستم آب شیرین کن شهرستان، بازدید از روند احداث سه مدرسه در حال ساخت و دیدار مردمی استاندار در اشتهارد از جمله برنامه های نخستین روز هفته دولت در استان البرز و شهرستان اشتهارد است.

دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان پایان بخش برنامه های استاندار البرز در این شهرستان است.

گفتنی است این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال در هفته دولت مورد افتتاح بهره برداری وکلنگ زنی قرار می گیرد.

کد مطلب 3749177

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