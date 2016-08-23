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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۷

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان:

۱۲۸ پروژه سازمان جهاد کشاورزی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

۱۲۸ پروژه سازمان جهاد کشاورزی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

سنندج- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از افتتاح ۱۲۸ پروژه در این بخش به مناسبت هفته دولت خبرداد و گفت: برای به ثمر رسیدن این تعداد پروژه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کریم ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت گفت: در طول سال در مناسبت های هفته جهادکشاورزی، دولت ودهه مبارک فجر پروژه های قابل افتتاح بخش کشاورزی به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: تلاش، همدلی و همکاری بین پرسنل این سازمان در کل استان موجب شده پروژه ها بخش کشاورزی در این مناسبت ها آماده افتتاح شوند.

وی تعداد پروژه های قابل افتتاح بخش کشاورزی استان در هفته دولت را ۱۲۸ پروژه ذکر کرد و افزود: برای اتمام این تعداد پروژه تاکنون بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان بیشترین پروژه را مربوط به زیربخش آب و خاک و امور فنی مهندسی با ۱۰۳ پروژه خواند و ادامه داد: این تعداد پروژه زمینه اشتغال ۲۹۷ نفر را فراهم کرده است.

ذوالفقاری بیان کرد: در زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری ۶ پروژه، بهبود تولیدات دامی ۹ پروژه و صنایع کشاورزی ۳ پروژه هم در این هفته به بهره برداری می رسند که این تعداد پروژه برای ۶۱ نفر اشتغال ایجاد کردند.

وی افزود:از مجموع ۱۲۸ پروژه  ۶ پروژه با سرمایه گذاری بیشتر از یک میلیارد تومان،۵ پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و ۱۱۷ پروژه با سرمایه گذاری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه در زیربخش تعاون روستائی ۳ پروژه، شیلات با ۲ پروژه افتتاح می شود، اظهارداشت: این تعداد پروژه زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

کد مطلب 3749181

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