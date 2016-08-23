به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته دولت با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ۵۰۰۶ واحد مسکن مهر بصورت همزمان در استان قزوین به بهره برداری رسید.

حامد مانی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه ها را ۲۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی افزود: از این تعداد ۹۰ واحد در شهرستان قزوین، ۱۲۰واحد در شهرستان تاکستان، ۲۷۰واحد در شهرستان آبیک و ۴۵۲۶ واحد نیز در محمدیه قرار دارد که امروز به مناسبت هفته دولت تحویل متقضیان می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت و گستردگی پروژه مسکن مهر گفت: تا کنون دستگاههای زیادی در استان و کشور برای پیشبرد امور مربوط به این پروژه مشارکت داشته و این کار بزرگ را به اینجا رسانده اند.

وی یادآور شد: با افتتاح این واحدها تاکنون ۳۷ هزار واحد مسکن مهر واگذار شده است و هفت هزار واحد نیز در ماه های آینده واگذار خواهد شد.

همچنین در ادامه مسجد امام موسی بن جعفر با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

این مسجد در یک هزارو ۲۰۰ متر زیربنا احداث شده است و دارای یک کتابخانه، دو باب مغازه و پایگاه بسیج است.

مسجد امام موسی بن جعفر با یک میلیارد تومان اعتبار در مدت ۱۱ ماه در شهرک مهرگان احداث شده است.

تاکنون هفت مسجد در شهرک مهرگان به بهره برداری رسیده است.