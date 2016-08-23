انتقاد از عدم مصرف موقوفات در محل خود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری دوشنبه ‌شب در مراسم گرامیداشت روز پزشک در رفسنجان با تبریک روز پزشک و قدردانی از تلاش پزشکان و جامعه پزشکی شهرستان اظهار کرد: رفسنجان دارای ویژگی‌های بسیار منحصر به‌ فردی است که وجود جامعه پزشکی و فعالیت‌های دانشگاه علوم‌ پزشکی در این شهر از جمله نعمت‌های بسیار بزرگی است که شامل حال مردم رفسنجان شده است.

وی با بیان اینکه این نعمت را باید قدر بدانیم، افزود: کسانی که در حوزه بهداشت و درمان فعال هستند و اعضای خانواده آنها بیشترین صبوری در برابر مشقت‌ها دارند تا پزشکان، سلامت را به مردم هدیه دهند.

وی با اشاره به این نکته که کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند باید بانشاط و سالم باشند و وقتی انسانها سالم هستند که فعالیت های پزشکان شکل می گیرد، تصریح کرد: کاش این توان را داشتیم که سرتاپای پزشکان مان را طلا می گرفتیم.

فرماندار رفسنجان گفت: امروز متاسفانه شاهد هستیم که انتقاداتی بدون اطلاع و حساب و کتاب برای جامعه‌ای که وقت و زندگی و زمان و اعصاب و روان و سلامتی خودشان را برای سلامتی دیگران هزینه می‌کنند، می شود.

ملانوری طرح تحول نظام سلامت را از بزرگترین طرح‌های دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ریاست جمهور هم در برنامه‌های تبلیغاتی خود هم در ادامه کار خود در دولت بارها اعلام کرد که ما می‌خواهیم اخلاق را در جامعه توسعه دهیم و به سلامت مردم توجه جدی کنیم و امروز تقاضای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم بجز درد بیماری درد دیگری نداشته باشند عملی شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان رفسنجان عنوان کرد: هم صبر و تحمل بالای دولت برای شنیدن انتقاداتی که در شأن این دولت نیست و هم تلاش برای توجه به سلامت و عزت و کرامت مردم از برنامه های جدی این دولت که تا به‌حال کمتر دیدیم.

۱۰ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

فرماندار رفسنجان در ادامه از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۰ درصد کل جمعیت شهرستان که فاقد هر گونه بیمه بودند خبر داد و اظهار کرد: در اجرای طرح تحول سلامت ۳۰ هزار نفر در رفسنجان فاقد هر گونه بیمه بودند که در قالب بیمه سلامت همگانی دفترچه دریافت کردند و اکنون از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: در حوزه هتلینگ و ساختار مراکز درمانی در سراسر شهرستان، در استقرار پزشکان، کاهش هزینه های درمانی و دیگر مباحث دیگر این طرح موفقیت های زیادی داشتیم و امروز شاهدیم که نشاط و سرزندگی در مردم ایجاد شده است.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: کسانی که از خیلی از این اقدامات انتقاد می‌کنند و حرفی می‌زنند باید توجه کنند ببینند فضای جامعه و سوابق اجرایی ما در هر منطقه چگونه بوده است.

انتقاد از عدم مصرف موقوفات در محل خود

ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شهرستان رفسنجان که سال ۱۳۳۲ مرحوم مرادی تمام اموال خود را وقف حوزه بهداشت و درمان می کند، در طول سالهای گذشته باید ببینیم بر سر این موقوفات چه آمده است.

فرماندار رفسنجان افزود: کسی که اموالش را می‌گذارد تا برای استفاده از اتم در بحث درمان بیماران استفاده شود، چه بر سر اموال او آمده است.

وی یادآور شد: خانواده های خیر با چه دیدگاه وسیعی هزینه های بزرگی را در این حوزه انجام دادند اما در این سالها با این همه پیشرفت و تکنولوژی با این همه نعمت و ثروت که آنها برای ما به ودیعه گذاشتند چه کردیم؟

فرماندار رفسنجان ادامه داد: با وجود موقوفات مرحوم شفیعی‌پور باید امروز شاهد بهترین بیمارستان چشم‌پزشکی در شهر می بودیم اما نه اینکه این بیمارستان را اکنون نداریم بلکه اموال و املاکشان را اگر به آن نرسیم در حال غارت شدن است.

ملانوری عنوان کرد: مرحوم معین‌زاده میلیاردها تومان سرمایه در این شهر برای بچه‌های یتیم گذاشته و در وقفنامه اش که مربوط به سال ۳۲ است، می‌نویسد اگر متمولان شهر بخواهند از این مرکز استفاده کنند برای پرورش فرزندانشان باید هزینه تمام شده آموزش و تربیت را بپردازند.

وی گفت: پرورشگاه معین زاده آنچنان مرکزی بوده و سرمایه ای داشته که متمولان شهر خواهش می کردند که فرزندانشان را در کنار بچه های پرورشگاهی بپذیرید. اما سال ۹۳ که به پرورشگاه معین‌زاده رفتیم مکانی مخروبه بود و کارنامه‌های بچه‌ها که غم و اندوه از سر و روی آنها می بارید با نمرات کم شاهد بودیم. در حالی که این بچه‌ها با سرمایه‌های میلیونی مرحوم معین‌زاده باید بهترین وضعیت را می داشتند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: اما ظرف این سه سال ببینید چه اتفاقاتی آنجا افتاد امروز وضعیت ساختمان عوض شده و امکانات خوبی برایشان فراهم شده است.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه باید واقعیات جامعه را باید با هم ببینیم، تصریح کرد: من به عنوان نماینده دولت رنج می‌خوردم جامعه پزشکی چگونه با سختی شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.

ملانوری در این زمینه بیان داشت: در دورانی که آنفلوانزا در رفسنجان شایع شده بود پزشکی را دیدم که ۴۸ ساعت نخوابیده بود و خودش بیمار بود. اما جامعه پزشکی ایستادند و آنفلوآنزای سال گذشته که یک بحرانی جدی بود را مدیریت کرد. مردم قدردان هستند و می‌فهمند چه کسانی بی‌مزد و منت برای آنها خدمت می‌کنند.