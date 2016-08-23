مهرآباد - سعید طلائی: از آنجا که اکثریت مطلق این عزیزان از مناعت طبع و سعه صدر بالا برخوردارند امیدواریم بیان این چند نکته را بر ما ببخشایند:

۱.پزشکی حرفه بسیار محبوبی است و اکثر افراد جامعه در دوران کودکی دوست دارند که روزی پزشک شوند. فلذا دکتر بازی یکی از رایج ترین بازی ها در بین کودکان است که متاسفانه این علاقه در همان دوران توسط والدین به محض مشاهده سرکوب می گردد.

۲. متاسفانه در سال های اخیر توجه جامعه به سمت درآمد بالای پزشکان جلب شده است. بدین صورت که هر بار مریضی به پزشک مراجعه می کند با استفاده از فرمول زیر به درآمد میزان پزشک مربوطه پی برده و آه و فغان سر می دهد.

جا دارد از همینجا به کلیه بیماران عزیز توصیه کنیم که به جای این کار سرشان به گوشی تلفن همراهشان گرم باشد و انگری بردز بازی کنند تا هم حسرت بیجا نخورند و هم دردشان فراموش شود. جدیدترین یافته های پزشکی بر تاثیر معجزه آسای انگری بردز در تسکین آلام روحی صحه می گذارد. ضمنا جهت درمان سرماخوردگی، بازی قارچ خور پیشنهاد می گردد، انگری برزد جواب نمی دهد.

۳. متاسفانه جامعه مهندسی کشور اخیرا نسبت به تفاوت هنگفت درآمد پزشک و مهندس در کشور اعتراضاتی داشته است. در حالی که بر همگان واضح و مبرهن است که پزشکان عزیز مانند شمعی می سوزند تا روشنایی بخش آسمان سلامت مردم باشند و از سویدای وجودشان در راستای کمک به بیماران مایه می گذارند. در حالی که مهندسان نه تنها مانند شمع نمی سوزند بلکه اصلا سویدای وجود ندارند.

۴. باز هم متاسفانه فوت نابهنگام مرحوم کیارستمی موجی از اعتراضات را به سمت جامعه پزشکی گسیل کرد و سهل انگاری پزشکان این هنرمند فقید، عامل درگذشت ایشان اعلام شد در حالی که هر انسان عاقل و بالغی می داند که عمر دست خداست و اگر عمر ایشان به دنیا بود تلاش های بی دریغ پزشکان نیز نمی توانست ایشان را راهی دیار باقی نماید. پس بهتر است به جای فرافکنی، در بینش دینی و جهان بینی خویش بازنگری نموده و زنگار جهالت را از اندیشه خود بزداییم.

۵. البته اکثر پزشکان کشور واقعا دغدغه سلامت مردم را دارند و جان بیماران را بازیچه منافع دنیوی خود نمی کنند، شب ها شیفت می ایستند و هیچ وقت استراحت درست و حسابی ندارند. از مریض خود زیرمیزی طلب نمی کنند و حتی در موقع تزریق آمپول تمام مهارت خود را به کار می برند تا ناحیه مربوطه کمتر درد بگیرد. به تمامی این بزرگواران خسته نباشید عرض می کنیم و مخلصشان هم هستیم. به قول ملک الشعرای بهار:

مزد بخشند به میزان توانایی و زور

وان که بیمار و ضعیف است پزشکش یاور