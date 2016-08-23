عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری اردبیل امروز در دیداری تدارکاتی در اردبیل مقابل هم صف آرایی می‌کنند و این مسابقه، در راستای آماده سازی میانه فصل صبا برگزار می‌شود.



وی افزود: تیم فوتبال صبای قم از ابتدای هفته جاری اردوی آماده سازی خود را در سرعین اردبیل برپا کرده است و هر روز بر اساس صلاحدید مربیان طی ۲ نوبت تمرینات خود را در بخش آمادگی جسمانی و بدنسازی و نیز کار با توپ برگزار می‌کند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: مسعود حق‌جو مدافع با تجربه صبای قم که در روزهای اخیر به دلیل آسیب دیدگی انجام فیزیوتراپی در اردوی تیمش حضور نداشت از روز گذشته به تمرینات صبا اضافه شد و امیدواریم وی هر چه سریع‌تر به آمادگی لازم برسد.



دارابی بیان داشت: حق جو در دیدارهای قبلی صبا در لیگ برتر فوتبال غایب بود و در بازی با پرسپولیس برای صبا بازی کرد اما رفع آسیب دیدگی وی از یک سو و رسیدن سایر بازیکنان به شرایط بدنی ایده آل و استاندارد به کسب نتایج خوب برای صبا در ادامه فصل کمک خواهد کرد.



وی عنوان کرد: صبا امروز از ساعت ۱۸ برابر شهرداری اردبیل قرار می‌گیرد و سپس تا پایان هفته تمرینات خود را در اردبیل ادامه خواهد داد و در حال حاضر تمامی بازیکنان صبا بدون مشکل خاصی در تمرین این تیم حضور دارند و شرایط صبا مثبت ارزیابی می‌شود.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبا تا روز شنبه هفته آینده اردوی خود را در اردبیل ادامه می‌دهد که در این مدت یک بازی دوستانه دیگر نیز خواهد داشت اما دومین حریف تدارکاتی آن هنوز مشخص نشده است.