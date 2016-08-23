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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

ابتکار عمل ژاپنی ها:

مدال المپیک «توکیو» از گوشی هوشمند ساخته می شود!

مدال المپیک «توکیو» از گوشی هوشمند ساخته می شود!

مقامات برگزار کننده المپیک «توکیو» به دنبال تامین مدال های این رویداد ورزشی با استفاده از بازیافت گوشی های هوشمند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان برگزاری المپیک ۲۰۲۰ «توکیو» اعلام کردند که به دنبال استفاده از بازیافت وسایل الکترونیکی برای ساخت مدال های طلا، نقره و برنز المپیک هستیم.

مقامات برگزار کننده المپیک توکیو بر این باور هستند که می توان به جای درخواست از شرکت های معادن فلزات گرانبها برای ساخت مدال، از تجهیزات الکترونیکی قابل بازیافت از جمله گوشی های هوشمند که به اندازه کافی در آنها طلا، نقره و مس برای ساخت این مدال ها وجود دارد، استفاده کرد.

 مواد الکترونیکی که در حال حاضر در ژاپن بازیافت می شوند، بیشتر برای ساخت وسایل الکترونیکی نیز به کار گرفته می شوند.

در واقع مقامات ژاپنی با اجرای این طرح، ضایعات مواد الکترونیکی را کاهش خواهند داد.

در حال حاضر مسئولین برگزاری بازی های المپیک توکیو از شرکت های مختلف درخواست کرده اند تا با دادن طرح های خود، چگونگی بهتر استفاده کردن از قطعات الکترونیکی قابل بازیافت را ارائه دهند.

کد مطلب 3749268
علیرضا کمندی

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    نظرات

    • نل ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
      0 0
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      آشغال سوخته هاشونو قالب دنیا می کنن بدجاپنیا!

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