آغاز برداشت روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از میدان آذر تا آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید اظهار داشت: وجود میادین نفتی آذر و چنگوله از مزیت های استان در حوزه انرژی است و با توجه به سرمایه گذاری وزارت نفت برای برداشت از این میادین تا آبان ماه برداشت ۳۵ هزار بشکه نفت از میدان آذر آغاز خواهد شد و در صورت بهره برداری نهایی از این میادین روزانه ۱۳۰ هزار بشکه نفت از این مناطق برداشت خواهد شد.

مروارید با اشاره به دیدار سفیر اتریش از استان طی ماه های گذشته گفت: شرکت های اتریشی خواهان سرمایه گذاری برای توسعه میدان نفتی چنگوله هستند که امیدواریم با تعیین تکلیف قراردادهای نفتی در مجلس شاهد اجرایی شدن آن باشیم ، ضمن اینکه قرارداد احداث پتروشیمی مهران نیز با چینی ها منعقد شده است.

استاندار ایلام یکی از مزیت های استان را وجود رودخانه بزرگ سیمره برشمرد و تاکید کرد: ۶۵ کیلومتر خط ساحلی در مسیر این رودخانه وجود دارد که بهترین ظرفیت برای پرورش آبزیان است و هم اکنون طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان بدره آغاز شده و با توجه به موفقیت انجام این کار دومین واحد تولید این ماهی نیز راه اندازی شده است و در صورت توسعه این فعالیت می توان زمینه اشتغال حداقل یک هزار نفر را در این حوزه فراهم کرد.

مروارید یادآور شد: حمایت از بانک های عامل به منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان از دیگر برنامه های اجرا شده در این مدت بوده بطوریکه منابع بانک های ایلام از ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۳۶ هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.