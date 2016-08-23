به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان ۶ عضو این هیات را انتخاب کردند.

هدف از تشکیل این هیات حفظ شان نمایندگان مجلس از طریق نظارت بر رفتار آنان و شفاف سازی در رابطه با شبهاتی است که مطرح می شود؛ در راس این هیات نایب رئیس مجلس قرار دارد.

برای انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کمیسیون اصل ۹۰، داود محمدی و کمیسیون حقوقی و قضایی الله یار ملکشاهی را به صحن علنی معرفی کرده بود؛ از سایر کمیسیون ها نیز عزیز اکبریان، محمد جواد جمالی، علیرضا سلیمی و محمدمهدی برومندی معرفی شده بودند که در نهایت با رای گیری صورت گرفته و از مجموع ۱۶۹ رای، همه شش نفر به ترتیب زیر انتخاب شدند.

داود محمدی ۱۴۲ رای، الله یار ملکشاهی ۱۳۹ رای، عزیز اکبریان ۱۳۳ رای، محمدجواد جمالی ۱۳۰ رای، علیرضا سلیمی ۱۲۹ رای و محمدمهدی برومندی ۱۱۷ رای