اجلاس شهرداران جاده ابریشم محرک توسعه اقتصادی قزوین است

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاورد های حاصل از برگزاری اجلاس شهرداران جاده ابریشم اظهار کرد: علاوه بر معرفی جهانی شهر قزوین بعنوان یکی از شهرهای در مسیر جاده ابریشم به عنوان شهر تأثیر گذار در روابط بین الملل و عامل پیوند دهنده کشورهای عضو دبیرخانه مرکز جهانی شهروندان جاده ابریشم، برگزاری این اجلاس نقش مهمی در توسعه و شکوفایی شهر قزوین در حوزه اقتصادی و تولید ثروت برای شهروندان ایفا خواهد نمود.

خزائلی ضمن اعلام حضور بیش از ۷۰ نفر از ۲۰ کشور و ۲۸ شهر عضو اجلاس جاده ابریشم در مقام شهرداران و معاونان شهردار و حضور بیش از ۵۰ سفیر مقیم تهران در جریان برگزاری این اجلاس افزود: از مهمترین اهداف و دستاوردهای این اجلاس برای شهر قزوین مذاکرات و تفاهم نامه های منعقد فی مابین مقامات حاضر در اجلاس در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری و... خواهد بود.

رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین مذاکره با مهمانان کره ای اجلاس درخصوص تأمین و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین، مذاکره با آژانس های بین المللی خدمات مسافرتی و گردشگری برای جذب گردشگران ورودی و برگزاری نمایشگاه ملی هفته فرهنگی جاده ابریشم، برای معرفی فرهنگ های غنی کشورهای عضو اجلاس را از جمله دستاوردهای قابل حصول در جریان برگزاری اجلاس شهرداران جاده ابریشم بر شمرد.

وی بازدید بیش از ۵۰ سفیر از کشورهای مقیم تهران به همراه مدیران وزارت امور خارجه و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از قزوین در جریان اجلاس شهرداران جاده ابریشم را فرصت مناسبی برای معرفی شهر قزوین در عرصه جهانی دانست و در ادامه افزود: بی تردید آژانس های مسافرتی بخش خصوصی در بحث جذب گردشگران ورودی به کشور نقش مؤثری ایفا خواهند کرد و یکی از برنامه های پیش روی تعامل متقابل بین آژانس های مسافرتی کشور های عضو می باشد که در حوزه برگزاری تورهای ورودی گردشگری به قزوین فعالیت خواهند کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قزوین توسعه اقتصادی قزوین آینده را وابسته به توسعه صنعت گردشگری دانست و ضمن اعلام اینکه توسعه این صنعت رکن اصلی توسعه پایدار شهری است، تصریح کرد: با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شهر قزوین در حوزه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی، این شهر همواره در نقطه هدف گردشگران داخلی و خارجی قرار داشته و امیدواریم برگزاری این اجلاس زمینه ساز حضور بیش از پیش گردشگران داخلی و خارجی در قزوین و رونق شکوفایی اقتصادی شهروندان باشد.