به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان اظهار داشت: خوشبختانه امروز جمهوری اسلامی هم دارای قدرت سخت است، به شکلی که مصون از هر گونه تهدید است و کسی به خود اجازه نمی دهد به فکر تعرض به این کشور باشد و هم برخوردار از قدرت نرم است و با توان بالای دیپلماسی، در راه تحقق اهداف و آمال خود اقدام می کند.

وی در این جلسه با اشاره به بیان بخشی از عملکرد دولت تدبیر و امید، گفت: دولت تدبیر و امید تورم را بطور چشمگیری کاهش داد، ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران برگرداند، رشد اقتصاد کشور از منفی به مثبت تبدیل شد، آن هم در شرایط تحریم و کاهش چشمگیر قیمت نفت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام در ادامه به بخشی از عملکرد دولت در استان اشاره و ابراز داشت: در استان میزان اراضی آبی از ۷۰ هزار هکتار به ۱۷۰ هزار هکتار خواهد رسید، بهره برداری از میادین نفتی آذر و چنگوله در آینده نزدیک شروع خواهد شد، صنعت پتروشیمی در استان رشد کرده و بیش از این نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد، سدهای خوبی در استان به بهره برداری رسیده یا خواهد رسید، توسعه راه های ارتباطی استان به شکل چشمگیری در حال انجام است.

کلانتری در این جلسه اقناع مردم را مهم برشمرد و ابراز داشت: قانع کردن مردم بسیار مهم و بااهمیت است و این امر باعث ایجاد حس رضایتمندی در بین آنها می شود.

وی اضافه کرد: اطلاع رسانی بیلان عملکرد دولت، یعنی گزارش عملکرد جمهوری اسلامی و منعکس کردن اقدامات دولت، جایگاه نظام جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد داد.