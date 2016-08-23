  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

پس از غلبه بر سرطان خون؛

آستون ویلا حاضر به عقد قرارداد با پتروف نشد/خداحافظی اسطوره بلغار

آستون ویلا حاضر به عقد قرارداد با پتروف نشد/خداحافظی اسطوره بلغار

«استیلین پتروف» پس از اینکه بر سرطان خون خود غلبه کرد به آستون ویلا بازگشت اما نتوانست با تیم لیگ برتری قرارداد منعقد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی پس از چهار سال از زمانی که مجبور به ترک فوتبال برای درمان سرطان شد، دوباره به آستون ویلا بازگشت اما «روبرتو دی متئو» دست رد به سینه اش زد.

پتروف که در سال ۲۰۱۲ متعاقب بیماری سرطان خود به فوتبال ملی اش در کشور بلغارستان پایان داده بود، پس از غلبه بر بیماری در تمرینات پیش فصل آستون ویلا شرکت کرد اما نتوانست نظر سرمربی این تیم را جلب کند.

وی گفت: خوشحالم که در تمرینات پیش فصل ویلا حضور یافتم. البته مورد قبول واقع نشدم و دلایل آن را در فرصتی دیگر توضیح خواهم داد.

آستون ویلا در پایان فصل گذشته از رقابتهای لیگ برتر انگلستان به دسته پایین تر سقوط کرد.

کد مطلب 3749286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها