آستون ویلا حاضر به عقد قرارداد با پتروف نشد/خداحافظی اسطوره بلغار

به گزارش خبرگزاری مهر، وی پس از چهار سال از زمانی که مجبور به ترک فوتبال برای درمان سرطان شد، دوباره به آستون ویلا بازگشت اما «روبرتو دی متئو» دست رد به سینه اش زد.

پتروف که در سال ۲۰۱۲ متعاقب بیماری سرطان خود به فوتبال ملی اش در کشور بلغارستان پایان داده بود، پس از غلبه بر بیماری در تمرینات پیش فصل آستون ویلا شرکت کرد اما نتوانست نظر سرمربی این تیم را جلب کند.

وی گفت: خوشحالم که در تمرینات پیش فصل ویلا حضور یافتم. البته مورد قبول واقع نشدم و دلایل آن را در فرصتی دیگر توضیح خواهم داد.

آستون ویلا در پایان فصل گذشته از رقابتهای لیگ برتر انگلستان به دسته پایین تر سقوط کرد.